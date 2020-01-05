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05 Ocak 2020, Pazar
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Koutris ’ye

Koutris Napoli’ye

IL Mattino, 'nin de talip olduğu 'in 'ye yakın olduğunu yazdı. takımın, 'ın yerine Yunan sol beki getirmek istediği belirtildi. Anlaşmanın 2.5 yıllık olacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Koutris, Olmypiakos'ta bu sezon 5 maçta 3 asist yaptı.

IL Mattino, 'nin de talip olduğu 'in 'ye yakın olduğunu yazdı. takımın, 'ın yerine Yunan sol beki getirmek istediği belirtildi. Anlaşmanın 2.5 yıllık olacağı kaydedildi. 24 yaşındaki Koutris, Olmypiakos'ta bu sezon 5 maçta 3 asist yaptı.
  1. 5.1.2020
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