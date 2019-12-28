Ozan yuvada kaldı
Sarı-lacivertlli kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan’ın mukavelesinin 3+1 yıl daha uzatıldığını
Fenerbahçe'de Ozan Tufan yuvada kaldı. Sözleşmesinin son yılında olan genç oyuncu ile yönetim bir süredir masadaydı. Beklenen müjde dün geldi. Resmi siteden, "Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuza, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. 2015'te Bursaspor'dan 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelen Ozan, geçen sezon kadro dışı bırakılmış, devre arasında ise Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti. Burada tekrar kendini kanıtlayan 24 yaşındaki orta saha, sezon başında takıma geri döndü. 16 maçta 2 gol+3 asistlik performansıyla kaptanlığa kadar yükseldi. Ozan'ın yıllık 2 milyon 250 bin euro (15 milyon TL)+ maç başı 4 bin euro (15 bin TL) alacağı, ayrıca gelecek sezon birinci kaptanlığa getirileceği öğrenildi.
'AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'
Ozan Tufan imza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Ali Koç, Ersun Yanal, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na teşekkür eden sarı-lacivertli oyuncu, "Fenerbahçe'de 5. yılımı geride bıraktım. Gelen teklifleri ve ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Ozan'ın açıklamasını Ersun Yanal da kendi hesabından paylaştı.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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