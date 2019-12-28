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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Ozan yuvada kaldı

Ozan yuvada kaldı

Sarı-lacivertlli kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan’ın mukavelesinin 3+1 yıl daha uzatıldığını

Fenerbahçe'de Ozan Tufan yuvada kaldı. Sözleşmesinin son yılında olan genç oyuncu ile yönetim bir süredir masadaydı. Beklenen müjde dün geldi. Resmi siteden, "Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuza, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. 2015'te Bursaspor'dan 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye gelen Ozan, geçen sezon kadro dışı bırakılmış, devre arasında ise Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti. Burada tekrar kendini kanıtlayan 24 yaşındaki orta saha, sezon başında takıma geri döndü. 16 maçta 2 gol+3 asistlik performansıyla kaptanlığa kadar yükseldi. Ozan'ın yıllık 2 milyon 250 bin euro (15 milyon TL)+ maç başı 4 bin euro (15 bin TL) alacağı, ayrıca gelecek sezon birinci kaptanlığa getirileceği öğrenildi.

'AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Ozan Tufan imza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Ali Koç, Ersun Yanal, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na teşekkür eden sarı-lacivertli oyuncu, "Fenerbahçe'de 5. yılımı geride bıraktım. Gelen teklifleri ve ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Ozan'ın açıklamasını Ersun Yanal da kendi hesabından paylaştı.

  1. 28.12.2019
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