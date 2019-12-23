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23 Aralık 2019, Pazartesi
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: Emre ile kapıştı

Erman Toroğlu: Emre ile kapıştı

Fotomaç'ın duayen yazarı , 'ın şok etkisi yaratan maç sonu açıklamasının altında ile yaşadığı tartışmanın yattığını söyledi.

Fotomaç'ın duayen yazarı , 'ın şok etkisi yaratan maç sonu açıklamasının altında ile yaşadığı tartışmanın yattığını söyledi. Karşılaşma öncesi tecrübeli oyuncunun yedek kaldığını öğrendiğinde olay çıkardığını ifade eden Toroğlu, "Maçtan önce Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor. Emre, 'Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam' diyor ve ipler kopuyor" diye konuştu. A Spor'da konuşan Toroğlu, hafta içinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Ersun Yanal'ın istifa edeceğini de vurguladı.
  1. 23.12.2019
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