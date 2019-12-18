Fırsat bu fırsat

Sivasspor deplasmanında lidere 3-1 yenilerek zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, ligde bu hafta oynayacağı Beşiktaş derbisini fırsat maçı olarak görüyor. Mutlak 3 puan alıp yarışa yeniden tutunmak isteyen sarı-lacivertliler, geçen haftaki yenilgiyi de unutturmak amacında. Camia, galibiyetin takım üzerinde ekstra bir öz güven oluşturacağına inanırken, en büyük avantajın ise karşılaşmanın Kadıköy'de olması olarak görülüyor. Olası bir puan kaybında ise bu fırsat büyük bir krize dönüşebilir. Beraberlik ya da yenilgide teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa etmesi bekleniyor. Öte yandan bugün kupada İstanbulspor ile oynanacak kupa maçı sonrası yönetimin derbi primi belirleyeceği gelen haberler arasında. Başkanın bu sayede motivasyonu yükseltmek isteği belirtiliyor.

TUR ZAMANI

Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün İstanbulspor'la karşılaşacak. İlk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak. Yanal'ın, bu maçta ligde az forma şansı bulan isimlere görev vermesi bekleniyor. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 20.45'te oynanacak maçı hakem Emre Malok yönetecek.

HAZIRLIKLAR TAMAM

F.Bahçe, dün yaptığı idmanla kupa sınavı hazırlıklarını tamamladı. Pas ve top kapma çalışması sonrası yarı sahada çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, şut çalışmanı ile idmanı noktaladı.

KAPTAN İŞ BAŞINDA

Daha önceki yıllarda sık sık takım yemeklerinde buluşan sarı-lacivertliler, derbi öncesi de bir araya gelecek. Kaptan Emre'nin motivasyon sağlamak için kupa maçı sonrası takımı bir yemek organizasyonunda bir araya getireceği bildirildi.

SADIK BIÇAK ALTINDA

Sivasspor mücadelesinde yaşadığı diz dönmesi nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Sadık bugün ameliyat olacak. Tecrübeli savunmacı, Almanya'da operasyon geçirecek.

YANAL'A KUTLAMA

F.Bahçe, dün 58 yaşına giren Ersun Yanal'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, deneyimli çalıştırıcının, "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verildi.