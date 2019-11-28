Muriç’e ayrı program
Vedat Muriç’in dün gerçekleştirilen antrenmanda kendisini deneyeceği belirtilmişti. Ancak Kosovalı oyuncu yine takımdan ayrı çalıştı. Mevlüt Erdinç de özel program uyguladı. İki ismin, Göztepe maçında forma giyme şansı azaldı.
- 28.11.2019
-
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
Toplam 1
Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
-
Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Muriç’e ayrı program haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.