Muriç’e ayrı program - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Muriç’e ayrı program

Muriç’e ayrı program

Muriç’e ayrı program

’in dün gerçekleştirilen antrenmanda kendisini deneyeceği belirtilmişti. Ancak Kosovalı oyuncu yine takımdan ayrı çalıştı. de özel program uyguladı. İki ismin, maçında forma giyme şansı azaldı.

'in dün gerçekleştirilen antrenmanda kendisini deneyeceği belirtilmişti. Ancak Kosovalı oyuncu yine takımdan ayrı çalıştı. de özel program uyguladı. İki ismin, maçında forma giyme şansı azaldı.
  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muriç’e ayrı program haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN