Dolmabahçe’ye çıkarma

Kadıköy'den vapurla Dolmabahçe Sarayı'na giden başkan Ali Koç, yöneticiler ve çalışanlar burada saygı duruşunda bulundu. Fenerbahçe'nin çeşitli kademelerdeki sporcuları da vapurda yer aldı. Başkan Ali Koç, Atatürk'ün her Türk'ün kalbinde özel bir yeri olduğunu vurguladı.