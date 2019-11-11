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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Dolmabahçe’ye çıkarma

Dolmabahçe’ye çıkarma

Kulübü, 'ü 81. ölüm yıl dönümü dolayısıyla 'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

'den vapurla 'na giden başkan , yöneticiler ve çalışanlar burada saygı duruşunda bulundu. 'nin çeşitli kademelerdeki sporcuları da vapurda yer aldı. Başkan Ali Koç, Atatürk'ün her Türk'ün kalbinde özel bir yeri olduğunu vurguladı.

  1. 11.11.2019
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