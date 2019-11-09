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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'den 'a mesaj!

Fenerbahçe'den Cedi Osman'a mesaj!

Beko kariyerini 'de sürdüren başarılı basketbolcu 'a üzerinden mesaj yolladı. Milli basketbolcu, ''Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı açıklamasını yapmıştı.''

Beko Erkek Basketbol Takımı, takımlarından forması giyen 'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp" açıklamasına yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulüp hesabından paylaştığı mesajda, "Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA'deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım...

  1. 09.11.2019
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