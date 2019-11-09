Fenerbahçe'den Cedi Osman'a mesaj!
Fenerbahçe Beko kariyerini NBA'de sürdüren başarılı basketbolcu Cedi Osman'a sosyal medya üzerinden mesaj yolladı. Milli basketbolcu, ''Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı açıklamasını yapmıştı.''
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp" açıklamasına yanıt verdi.
Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA'deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım...
- 09.11.2019
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