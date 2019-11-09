Yıldız isim açıkladı: Fenerbahçe'de oynama hayalim var!
Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın hala en iyi ekiplerinden biri olarak gösteriliyor. NBA'de forma giyen yıldız isimden de sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...
9 Kasım 2019 Cumartesi 12:46
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Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Münih'i mağlup ederek kendine geldi.
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Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde daha önce bu turnuvada şampiyon olan sarı-lacivertli ekiple ilgili sürpriz bir isimden açıklama geldi.
Verdiği röportajda Fenerbahçe ile ilgili de konuşan milli basketbolcu Cedi Osman hayalinin bir gün sarı-lacivertli takımda oynamak olduğunu dile getirdi. İşte Cedi Osman'ın sözlerinden öne çıkanlar;
"FENERBAHÇE'DE OYNAMA HAYALİM VAR"
Hem taraftarı hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı Fenerbahçe'de forma giyme hayali olduğunu belirten Cedi Osman, "Uzun yıllar NBA'de oynamak istiyorum. Ama hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp. Ancak ileride belki olursa diye söylüyorum, yani basketbolu bırakmadan 1 sene önce tekrar Türkiye dönüp. Tabi diğer bir yanda da büyüyüp yetiştiğim Anadolu Efes var. Bu nedenle Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasında bir seçim yapardım. Ancak Anadolu Efes benim için 1 adım daha önde, çünkü sonuç olarak yetiştiğim kulüp" şeklinde konuştu.
"BURADA HER ŞEY YOLUNDA"
Cleveland Cavaliers ekibinde mutlu olduğunu ifade eden Cedi, "Maçlarda uzun sürelerle oynamam benim adıma güzel bir durum. Herkes de benden memnun, antrenörüm de aynı şekilde benim hakkımda güzel şeyler söylüyor. Burada her şey yolunda" diye konuştu.