Fenerbahçe Beko'dan kötü başlangıç
Şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu THY Euroleague'de geride kalan 5 haftada yalnızca bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Bu süreçte 4 rakibine karşı salondan farklı yenilgilerle ayrılan sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic'in göreve başladığı 2013-14 sezonundan bu yana en kötü Avrupa Ligi başlangıcını yaptı. 18 takımın yer aldığı bu dev organizasyonda 17 sırada yer alan Fenerbahçe Beko, yenildiği karşılaşmalarda oyundan erken kopmasıyla da eleştiri oklarının hedefinde kaldı.
ÜLKER SALONU SARIYA BOYANACAK
Sarı-lacivertli taraftarlar, bugün Obradovic ve öğrencilerine desteğini göstermek için Ülker Salonu'nun yolunu tutacak. Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris ile oynayacağı maçta tribünde boş yer bırakmamayı hedefleyen 12. adam, sarı tişörtlerle salondaki yerini alacak. Bu arada Fenerbahçe de resmi hesabından dün şu paylaşımı yaptı: "Bize bu yoldan geri dönüş yok!"
RAKİP ZALGIRIS
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris olacak. Sarı-lacivertliler, Litvanya ekibini Ülker Salonu'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
- 1.11.2019
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Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
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