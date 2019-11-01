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01 Kasım 2019, Cuma
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Beko'dan kötü başlangıç

Fenerbahçe Beko'dan kötü başlangıç

Şampiyonluğun en büyük favorisi olduğu Euroleague'de geride kalan 5 haftada yalnızca bir galibiyet alan Beko, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Bu süreçte 4 rakibine karşı salondan farklı yenilgilerle ayrılan sarı-lacivertliler, başantrenör 'in göreve başladığı 2013-14 sezonundan bu yana en kötü başlangıcını yaptı. 18 takımın yer aldığı bu dev organizasyonda 17 sırada yer alan Beko, yenildiği karşılaşmalarda oyundan erken kopmasıyla da eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

ÜLKER SALONU SARIYA BOYANACAK
Sarı-lacivertli taraftarlar, bugün Obradovic ve öğrencilerine desteğini göstermek için 'nun yolunu tutacak. Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris ile oynayacağı maçta tribünde boş yer bırakmamayı hedefleyen 12. adam, sarı tişörtlerle salondaki yerini alacak. Bu arada Fenerbahçe de resmi hesabından dün şu paylaşımı yaptı: "Bize bu yoldan geri dönüş yok!"

RAKİP ZALGIRIS
Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris olacak. Sarı-lacivertliler, Litvanya ekibini Ülker Salonu'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

  1. 1.11.2019
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