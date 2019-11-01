Fenerbahçe Beko'dan kötü başlangıç

Bu süreçte 4 rakibine karşı salondan farklı yenilgilerle ayrılan sarı-lacivertliler, başantrenör Zeljko Obradovic'in göreve başladığı 2013-14 sezonundan bu yana en kötü Avrupa Ligi başlangıcını yaptı. 18 takımın yer aldığı bu dev organizasyonda 17 sırada yer alan Fenerbahçe Beko, yenildiği karşılaşmalarda oyundan erken kopmasıyla da eleştiri oklarının hedefinde kaldı.



ÜLKER SALONU SARIYA BOYANACAK

Sarı-lacivertli taraftarlar, bugün Obradovic ve öğrencilerine desteğini göstermek için Ülker Salonu'nun yolunu tutacak. Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris ile oynayacağı maçta tribünde boş yer bırakmamayı hedefleyen 12. adam, sarı tişörtlerle salondaki yerini alacak. Bu arada Fenerbahçe de resmi hesabından dün şu paylaşımı yaptı: "Bize bu yoldan geri dönüş yok!"



RAKİP ZALGIRIS

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris olacak. Sarı-lacivertliler, Litvanya ekibini Ülker Salonu'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak.