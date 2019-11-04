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Evren Turhan: Ali Koç söylediğini unuttu

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turhan, son dönemde yapılan hakem hatalarına ilişkin bir açıklama yapan Fenerbahçe ile ilgili "Ali Koç, 'Kurgulanmış bir düzen var' demişti, herhalde söylediğini unuttu" dedi.

Evren Turhan'ın açıklamaları şu şekilde:
Kulüplerin şikayeti ne? Federasyonu mu istemiyorlar, MHK Başkanı'nı mı istemiyorlar? Trabzonspor'un açıklaması biraz daha net gibi. Geçen sene sadece Galatasaray'ın maçlarında görev yapan hakemlerin görevlerine son verildi. Bu sene o etik durum oluşmadı, böyle başlayınca da hiçbir şey oturmadı.

"ALİ KOÇ SÖYLEDİĞİNİ UNUTTU"
Turhan, Serdar Sarıdağ'ın "Fenerbahçe'nin savcıları göreve davet ettiği açıklamayı doğru buluyorum" sözleri üzerine "21 Mayıs 2019'da Sayın Ali Koç da aynı açıklamayı yaptı. Galatasaray 19 Mayıs'ta şampiyon oldu, iki gün sonra "Kurgulanmış bir düzen var" demişti. Herhalde söylediğini unuttu" ifadelerini kullandı.

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04 Kasım 2019 , Pazartesi
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