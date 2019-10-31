Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği'nce 31.10.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

Resmi site üzerinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile yaptığı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin de kurula sevk edildiği kaydedildi.

Göztepeli oyuncu Bubacarr Sanneh'in kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği vurgulandı.

TFF TARAFINDAN AÇIKLANAN SEVKLER ŞU ŞEKİLDE:

Gençlerbirliği Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ESENLER EROKSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe A.Ş. Kulübü futbolcusu BUBACARR SANNEH'in 30.10.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 31.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.