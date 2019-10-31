TFF Sedat Ağçay ve Kayode'nin cezalarını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 31.10.19 günlü (53) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaların incelenmesi sonucunda verdiği kararları açıkladı.

Federasyon, Sedat Ağçay ile Kayode'nin 3'er maç ve 13'er bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezasının da onaması kararlaştırdı.

TFF RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Çetin ile ilgili PFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/228 K.2019-2020/276 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Sedat Ağçay ile ilgili PFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/227 K.2019-2020/284 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Sedat Ağçay'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ilgili PFDK'nın 24.10.2019 tarihli E.2019-2020/226 K.2019-2020/268 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.