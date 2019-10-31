Fatih Terim - Ali Koç polemiği böyle bitti! Tazminat gerçeği... Galatasaray Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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- polemiği böyle bitti! Tazminat gerçeği...

Fatih Terim - Ali Koç polemiği böyle bitti! Tazminat gerçeği...

ve arasında çıkan polemiğin ardından , Stadyumu'nda bulunan ve Ali Koç'a ait olan 'ın sözleşmesini feshetmişti. Galatasaray'ın fesih için Ali Koç'a tazminat ödediği iddia edilmişti. Gerçek ortaya çıktı... Galatasaray'ın hiçbir tazminat ödemediği öğrenildi.

Teknik Direktörü ve Başkanı arasında yaşanan gerilimin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın, Koç Holding'e ait olan 'ın sözleşmesini, hiçbir tazminat ödemeden feshettiği belirtildi.

Bilindiği üzere Koç grubuna ait olan divan restoranları Stadyumu'nda hizmet veriyordu. Teknik direktör Fatih Terim'in, Ali Koç ile yaşadığı kriz sonrası yönetime, "Sözleşmeyi neden feshetmiyorsunuz? Paranız yoksa ben vereyim, sözleşmeyi feshedelim" teklifi yaptığı ileri sürülmüştü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi ipleri koparan nokta olmuştu. Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant'tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek oldu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçmişti.

Ali Koç'tan Fatih Terim'e şok sözler!

  1. 31.10.2019
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