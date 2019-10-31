Fatih Terim - Ali Koç polemiği böyle bitti! Tazminat gerçeği...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yaşanan gerilimin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın, Koç Holding'e ait olan Divan Restaurant'ın sözleşmesini, hiçbir tazminat ödemeden feshettiği belirtildi.

Bilindiği üzere Koç grubuna ait olan divan restoranları Türk Telekom Stadyumu'nda hizmet veriyordu. Teknik direktör Fatih Terim'in, Ali Koç ile yaşadığı kriz sonrası yönetime, "Sözleşmeyi neden feshetmiyorsunuz? Paranız yoksa ben vereyim, sözleşmeyi feshedelim" teklifi yaptığı ileri sürülmüştü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı "Sicili bozuk" ifadesi ipleri koparan nokta olmuştu. Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç'un sahibi olduğu Divan Restaurant'tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek oldu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçmişti.