Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Beko'nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 6. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

'nde sezona kötü başlayan Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı , Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini 'da Baskonia karşısında elde etti.

AVRUPA'DA 515. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.

  1. 31.10.2019
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