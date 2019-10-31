Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.
AVRUPA'DA 515. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.
- 31.10.2019
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Beşiktaş'ta Caner Erkin farkı!
Toplam 1
Yorum
savaş Talsica çok koşan bir takımda başarılı olur.BJK mümkün değil.Adam tembel.Faydalı olmaz.BJK yırtıcı mücadeleci orta saha lazım.
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
METİN Adam geleli nerdeyse 2 ay oldu.45 dakıkayı cıkartamıyor.onun gıbı futbolcu türkiye de cok.
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Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
ercisli adil rami zajc ve potuk gönderilmeli
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