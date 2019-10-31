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Galatasaray'da şok üstüne şok! Büyük tehlike ve transfer...
Hedeflerin zıttında bir gidişat sürdüren Galatasaray'da büyük operasyon dahilinde devre arası transfer dönemi ciddi önem taşıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından ocak ayını işaret etmesi sonrası teknik heyete sunulan rapor kapsamında sol bek, stoper ve orta saha arayışlarına giren sarı kırmızılılarda moralleri bozan gelişmeler var... İşte son dakika Galatasaray haberleri ve detaylar...
31 Ekim 2019 Perşembe 13:32
Güncelleme: 31.10.2019 13:37
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Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisine başlamayı hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da ocak ayı için çalışmalar sürüyor.
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Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından yaptığı açıklamalarda ocak ayını işaret etmiş ve takımda büyük değişikliklerin yaşanacağının sinyalini vermişti.
Yaz transfer dönemini hızlı geçiren ve ara transfer döneminde de kadrosunu yenilemesi beklenen Cimbom; sol bek, stoper ve orta saha transferi için kolları sıvadı.
Ancak tecrübeli teknik adam, her fırsatta ocak ayını işaret etse de FFP yüzünden sarı-kırmızılı kulübün eli kolu bağlı...
İşte Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın içinde bulunduğu son durum: