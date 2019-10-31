Galatasaray'da şok üstüne şok! Büyük tehlike ve transfer...

Hedeflerin zıttında bir gidişat sürdüren Galatasaray'da büyük operasyon dahilinde devre arası transfer dönemi ciddi önem taşıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından ocak ayını işaret etmesi sonrası teknik heyete sunulan rapor kapsamında sol bek, stoper ve orta saha arayışlarına giren sarı kırmızılılarda moralleri bozan gelişmeler var... İşte son dakika Galatasaray haberleri ve detaylar...

31 Ekim 2019 Perşembe 13:32 Güncelleme: 31.10.2019 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





