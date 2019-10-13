Fenerbahçe günü izinli geçiriyor
Ligde son olarak Antalyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, milli ara sonrası oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın 2 gün izin verdiği sarı-lacivertliler, bugünü de izinli geçirecek. Yarın Samandıra'da topbaşı yapılacak ve çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.
BUSENAZ'A KUTLAMA
Sarı-lacivertli kulüp, Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı. Yarı finalde daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hintli rakibi Chungneijang Mary Kom Hmangte'yi 4-1 mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçeli sporcu, bugün final karşılaşmasında mücadele edecek.
TARAFTARA ÇAĞRI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, taraftarları voleybol takımları için özel hazırlanan formaları almak için Fenerium mağazalarına beklediklerini kaydetti. Bayazıt, "Çok heyecanlıyız, bir ilki yaşıyoruz. Çok mutluyum. Çok güzel ürünlerimiz var. Taraftarlarımızı Maraton ve Dereağzı Fenerium mağazalarımıza bekliyoruz" diye konuştu.
'ÇADIRA GELİN!'
Fenerbahçe'de indirimli ürünler için çadır günleri 14 Ekim'de başlayacak. 14-31 Ekim tarihleri arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 tribünü avlusuna kurulan İndirim Çadırında birçok ürün özel fiyatlarla satılacak. Kulüp, resmi siteden yaptığı açıklamada tüm taraftarları fırsat çadırına davet etti.
- 13.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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