Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e yeni talip!

Çaykur Rizespor'dan sezon başında transfer edilen Vedat Muriç'in talipleri günden güne artıyor. Sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performasnla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcüye Tottenham, Napoli, Lazio ve Fiorentina'dan bir talip çıktı. İşte Vedat'ı kadrosuna katmak isteyen ekip ve son gelişmeler...
12 Ekim 2019 Cumartesi 08:20
Güncelleme: 12.10.2019 08:20
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Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç paylaşılamıyor.
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25 yaşındaki Kosovalı forvet için gün geçtikçe yeni talipler ortaya çıkıyor.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuya bir talip daha çıktı.
Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen yıldız futbolcunun en az 20 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddia ediliyor.
Kanarya da Vedat'ın ederini bulması halinde satmayı düşündüğü iddia edildi. İşte Vedat'ı isteyen o takım...