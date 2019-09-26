Fenerbahçe taktik çalıştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe taktik çalıştı

taktik çalıştı

Fenerbahçe taktik çalıştı

Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü idmanda oyuncular ısınma, pas ve top kapma çalışmalarının ardından dörderli gruplara ayrılarak, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlar yaptı.

Antrenmanın sonunda ise taktiksel ve bireysel varyasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Mauricio Isla ve antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştılar. İki oyuncunun da hırslı görüntüsü dikkat çekti.

EMRE: SAHADA OLACAĞIM
Kaptan Emre Belözoğlu, belindeki ağrılarının devam ettiğini, ancak karşısında takımdaki yerini alacağını söyledi. 39 yaşındaki futbolcu, özel hayatına çok dikkat ettiğini ve en geç saat 22.00'de uyumaya özen gösterdiğini de açıkladı. Emre, Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip, galibiyet golünü hazırlamıştı.

GARRY KOLTUK DEĞNEKLERİYLE
MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde zorlanma ve zedelenme oluşan Garry Rodrigues'in derbiye yetişme ihtimali bulunmuyor. Yeşil Burun Adalı oyuncunun, burkulan bileğine basmamak için koltuk değnekleriyle yürüdüğü bildirildi. Sağlık kurulunun, Rodrigues'i ligde bir sonraki maç olan sınavına yetiştirmeye çalışacağı öğrenildi.

ÖZSOY'A İNDİRİM YOK
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) , Başkan Vekili Semih Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası kararını onadı. , cezanın yeniden incelenmesini istemişti.

NEŞET ERTAŞ UNUTULMADI
Kanarya, Halk Müziği'nin unutulmaz ismi 'ı ölümünün 7. yılında andı. Resmi twitter adresinden, "İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır. Büyük ozan Neşet Ertaş'ı saygı ve özlemle anıyoruz" mesajı paylaşıldı. Ertaş, 25 Eylül 2012'de vefat etti.

10 BİN BİLET BAŞVURUSU
Fenerbahçeli taraftarlar, derbi biletlerini adeta kapıştı... Yönetim, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 2 bin 481 bilet için kulübe 10 bin talep ulaştığını açıkladı. Bu rakam kontenjanın 4 katından daha fazla. Fenerbahçe için ayrılan misafir takım tribünü biletlerinin fiyatı 200 TL olarak açıklanmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar cumartesi günü Ülker Stadı'nın önünden polis kontrolünde otobüslerle Seyrantepe'ye gidecek.

HER ZAMAN HER YERDE
Fenerbahçe, takımı ve taraftarı zafere şartlandırmak için video yayınladı. Kulübün resmi twitter adresinden, Galatasaray'la oynanan eski maçlarda atılan goller paylaşıldı. Aykut Kocaman, Hasan Vezir, Oğuz Çetin ve Samuel Johnson'un çeşitli dönemlerde Ali Sami Yen Stadı'nde attığı goller rekor sayıda izlendi.

  1. 26.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN