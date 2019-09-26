Fenerbahçe taktik çalıştı

Antrenmanın sonunda ise taktiksel ve bireysel varyasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştılar. İki oyuncunun da hırslı görüntüsü dikkat çekti.

EMRE: SAHADA OLACAĞIM

Kaptan Emre Belözoğlu, belindeki ağrılarının devam ettiğini, ancak Galatasaray karşısında takımdaki yerini alacağını söyledi. 39 yaşındaki futbolcu, özel hayatına çok dikkat ettiğini ve en geç saat 22.00'de uyumaya özen gösterdiğini de açıkladı. Emre, Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip, galibiyet golünü hazırlamıştı.

GARRY KOLTUK DEĞNEKLERİYLE

MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde zorlanma ve zedelenme oluşan Garry Rodrigues'in derbiye yetişme ihtimali bulunmuyor. Yeşil Burun Adalı oyuncunun, burkulan bileğine basmamak için koltuk değnekleriyle yürüdüğü bildirildi. Sağlık kurulunun, Rodrigues'i ligde bir sonraki maç olan Antalyaspor sınavına yetiştirmeye çalışacağı öğrenildi.



ÖZSOY'A İNDİRİM YOK

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası kararını onadı. Tahkim Kurulu, cezanın yeniden incelenmesini istemişti.



NEŞET ERTAŞ UNUTULMADI

Kanarya, Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ı ölümünün 7. yılında andı. Resmi twitter adresinden, "İnsan değer verdiği şeylere gözüyle bakar, yüreğiyle taşır. Büyük ozan Neşet Ertaş'ı saygı ve özlemle anıyoruz" mesajı paylaşıldı. Ertaş, 25 Eylül 2012'de vefat etti.

10 BİN BİLET BAŞVURUSU

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi biletlerini adeta kapıştı... Yönetim, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 2 bin 481 bilet için kulübe 10 bin talep ulaştığını açıkladı. Bu rakam kontenjanın 4 katından daha fazla. Fenerbahçe için ayrılan misafir takım tribünü biletlerinin fiyatı 200 TL olarak açıklanmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar cumartesi günü Ülker Stadı'nın önünden polis kontrolünde otobüslerle Seyrantepe'ye gidecek.



HER ZAMAN HER YERDE

Fenerbahçe, takımı ve taraftarı zafere şartlandırmak için video yayınladı. Kulübün resmi twitter adresinden, Galatasaray'la oynanan eski maçlarda atılan goller paylaşıldı. Aykut Kocaman, Hasan Vezir, Oğuz Çetin ve Samuel Johnson'un çeşitli dönemlerde Ali Sami Yen Stadı'nde attığı goller rekor sayıda izlendi.