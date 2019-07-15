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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Yıldırım yolunda

Yıldırım Mert Çetin Fenerbahçe yolunda

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen , defans hattına yerli bir takviye yapıyor. Sarı-lacivertli kulüp, adı Galatasaray'la da anılan forması giyen genç stoper 'i kadrosuna katmak üzere.

'nin genç stoperi Yıldırım , ile anlaşma aşamasında. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de takıma takviyeler yapılmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse, Gary Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ın ardından Gençlerbirliği'nin Ümit Milli Takım'da da görev alan oyuncusu Yıldırım Mert Çetin'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmelerin ardından olumlu cevap alan sarı-lacivertli ekibin bu hafta transferi açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 25 maça çıkan Yıldırım Mert Çetin, 1 gol kaydederken 4 kez de sarı kart gördü. 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den haber beklediği ve Gençlerbirliği'nin Erzurum'daki kampında veda hazırlıkları yapmaya başladığı bildirildi.

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  1. 15.07.2019
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