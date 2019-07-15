Yıldırım Mert Çetin Fenerbahçe yolunda
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, defans hattına yerli bir takviye yapıyor. Sarı-lacivertli kulüp, adı Galatasaray'la da anılan Gençlerbirliği forması giyen genç stoper Mert Çetin'i kadrosuna katmak üzere.
Gençlerbirliği'nin genç stoperi Yıldırım Mert Çetin, Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de takıma takviyeler yapılmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Max Kruse, Gary Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Murat Sağlam'ın ardından Gençlerbirliği'nin Ümit Milli Takım'da da görev alan oyuncusu Yıldırım Mert Çetin'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmelerin ardından olumlu cevap alan sarı-lacivertli ekibin bu hafta transferi açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 25 maça çıkan Yıldırım Mert Çetin, 1 gol kaydederken 4 kez de sarı kart gördü. 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den haber beklediği ve Gençlerbirliği'nin Erzurum'daki kampında veda hazırlıkları yapmaya başladığı bildirildi.
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Yorum
mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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