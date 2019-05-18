Fenerbahçe'ye gözdağı
YÜZDE YÜZ HAZIRIZ
Dadaş'ın Boşnak kalecisi Sehic de Fenerbahçe'ye çok iyi hazırlandıklarının altını çizdi. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Hafta boyunca bu maça odaklandık ve çalıştık. Rakip yabancı takım değil biz onları tanıyoruz onlAr da bizi. Mutlak galibiyet alıp Kayserispor karşılaşmasına çıkmayı düşünüyoruz. Evimizde son hafta maçlarını gayet iyi oynadık. F.Bahçe'den puan alıp Kayseri maçına moralli gitmek istiyoruz" diye konuştu.
- 18.5.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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