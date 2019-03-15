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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Giuliano’nun yerini dolduramadı

Fenerbahçe Giuliano’nun yerini dolduramadı

sezon başında Suudi ekibi Al Nassr’a sattığı Giuliano’nun yerini dolduramadı.

Brezilyalı 10 numara yeni kulübünde 23 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergilerken, yerine Lille'den kiralanan Yassine Benzia ise 'de 13 maçta 1 asist yapabildi ve kadro dışı bırakıldı. Giuliano gitmeden önce 'de de 1 gol atmıştı.
  1. 15.3.2019
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