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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Rizespor 'nin istediği Vedat Murıc için açıklama yaptı

Rizespor Fenerbahçe'nin istediği Vedat Murıc için açıklama yaptı

'nin transferini düşündüğü Rizesporlu Vedat Muric için ekibinin sportif direktörü açıklama yaptı.

'un sportif direktörü , "Vedat oyunculuk ve karakter açısından muazzam bir kişilik. Transfer iddialarını takip ediyorum. Vedat'ın transferiyle ilgili şu an resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

1.94 boyundaki Vedat bu sezon 33 maça çıkıp 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
  1. 15.3.2019
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