Rizespor Fenerbahçe'nin istediği Vedat Murıc için açıklama yaptı
Fenerbahçe'nin transferini düşündüğü Rizesporlu Vedat Muric için Karadeniz ekibinin sportif direktörü Yılmaz Bal açıklama yaptı.
1.94 boyundaki Vedat bu sezon 33 maça çıkıp 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
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Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
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mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Rizespor Fenerbahçe'nin istediği Vedat Murıc için açıklama yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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