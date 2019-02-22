Miha Zajc: Fenerbahçe'ye transfer kararı çok zordu
22 Şubat 2019, Cuma
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: 'ye kararı çok zordu

Miha Zajc: Fenerbahçe'ye transfer kararı çok zordu

'nin ara döneminde kadrosuna kattığı , sarı lacivertli kulübe transfer olma sürecinde karar verirken zorlandığını açıkladı. Fenerbahçe'nin Empoli'den 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Miha Zajc, Slovenya'da yayın yapan Siol'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübe sürecini anlatan Zajc, " benimle ilk kez Aralık ayında ilgilendi. Empoli'de neler olacağını kestiremiyordum ve kulübün durumundan memnun değildim. Ayrılmam gerektiğini hissettiğimde Fenerbhaçe'den resmi teklif geldi. Gelme aşamasında 'da oynayan Skubic ile görüştüm. Fenerbahçe'ye gitme kararını almak benim için çok zor oldu." dedi.

Transferinde Fenerbahçe taraftarının etkisinden de bahseden Zajc, "Eğer bir Türk değilseniz, Fenerbahçeli taraftarlar için takımlarının ne ifade ettiğini anlayamazsınız. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp. Bunları gördükten sonra doğru bir karar verdiğimi yeniden anladım." dedi.

'dan ve 'den kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğunu söyleyen 24 yaşındaki orta saha, "Hiçbiri bana somut bir teklifle gelmedi. Aynı zamanda hiçbir takım Fenerbahçe'nin sunduğu maddi imkanları sunmadı." şeklinde konuştu.

Miha Zajc, transfer sürecinin uzamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde gerçekten çok yorulmuştum. Empoli'nin transferine onay verdiğini gördüğümde çok heyecanlandım ve Fenerbahçe ile anlaşma sağladım. Transferin son günü de 'a uçtum. Adeta film gibiydi."

  1. 22.02.2019
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