Miha Zajc: Fenerbahçe'ye transfer kararı çok zordu

Sarı lacivertli kulübe transfer sürecini anlatan Zajc, "Fenerbahçe benimle ilk kez Aralık ayında ilgilendi. Empoli'de neler olacağını kestiremiyordum ve kulübün durumundan memnun değildim. Ayrılmam gerektiğini hissettiğimde Fenerbhaçe'den resmi teklif geldi. Gelme aşamasında Konyaspor'da oynayan Skubic ile görüştüm. Fenerbahçe'ye gitme kararını almak benim için çok zor oldu." dedi.

Transferinde Fenerbahçe taraftarının etkisinden de bahseden Zajc, "Eğer bir Türk değilseniz, Fenerbahçeli taraftarlar için takımlarının ne ifade ettiğini anlayamazsınız. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp. Bunları gördükten sonra doğru bir karar verdiğimi yeniden anladım." dedi.

İtalya'dan ve İngiltere'den kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğunu söyleyen 24 yaşındaki orta saha, "Hiçbiri bana somut bir teklifle gelmedi. Aynı zamanda hiçbir takım Fenerbahçe'nin sunduğu maddi imkanları sunmadı." şeklinde konuştu.

Miha Zajc, transfer sürecinin uzamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde gerçekten çok yorulmuştum. Empoli'nin transferine onay verdiğini gördüğümde çok heyecanlandım ve Fenerbahçe ile anlaşma sağladım. Transferin son günü de İstanbul'a uçtum. Adeta film gibiydi."