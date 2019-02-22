Eski Fenerbahçeli Jay Jay Okocha'ya tutuklama kararı
22 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçeli eski yıldız 'ya tutuklama kararı

Fenerbahçeli eski yıldız Jay Jay Okocha'ya tutuklama kararı

Eski Fenerbahçeli yıldız 'nın gelir vergisi ödemediği için ülkesi 'da tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından için ülkesi 'da şok bir gelişme yaşandı. Nijerya basınında çıkan haberlerde, Lagos Yüksek Mahkemesi'nin gelir vergilerini ödemediği gerekçesiyle Okocha'ya ceza vereceği belirtildi. Tutuklama kararının çıkarıldığı ifade edildiği Okocha'nın vergilerini ödemediği bildirildi.

Milliyet'in haberine göre; Mahkemenin Baş Yargıcı Adedayo Akintoye, son 2 senedir üst üste 4 davaya katılmayan eski futbolcunun 19 Şubat'ta yapılan son mahkemeye de katılmadığı ifade edildi. Okocha'ya ya 15 Nisan 2019 tarihine kadar süre tanındığı kaydedildi.

Jay Jay Okocha
(Jay Jay Okocha)

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 14:55
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