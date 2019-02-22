Fenerbahçeli eski yıldız Jay Jay Okocha'ya tutuklama kararı
Eski Fenerbahçeli yıldız Jay Jay Okocha'nın gelir vergisi ödemediği için ülkesi Nijerya'da tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Jay Jay Okocha için ülkesi Nijerya'da şok bir gelişme yaşandı. Nijerya basınında çıkan haberlerde, Lagos Yüksek Mahkemesi'nin gelir vergilerini ödemediği gerekçesiyle Okocha'ya ceza vereceği belirtildi. Tutuklama kararının çıkarıldığı ifade edildiği Okocha'nın vergilerini ödemediği bildirildi.
Milliyet'in haberine göre; Mahkemenin Baş Yargıcı Adedayo Akintoye, son 2 senedir üst üste 4 davaya katılmayan eski futbolcunun 19 Şubat'ta yapılan son mahkemeye de katılmadığı ifade edildi. Okocha'ya ya 15 Nisan 2019 tarihine kadar süre tanındığı kaydedildi.
(Jay Jay Okocha)
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 14:55
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Fenerbahçeli eski yıldız Jay Jay Okocha'ya tutuklama kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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