Takıma baklava morali – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Takıma baklava morali

Takıma baklava morali

üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.

üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti. Dernek Başkanı Alican Demirci ve çok sayıda dernek üyesi, Belek'te takımın kamp yaptığı otele giderek, teknik direktör ve futbolculara, üzerinde F.Bahçe yazılı baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, antrenmanı da izleyerek destek verdi. Üyeler, kulüp idari menajeri 'ya da başarılar diledi.

  1. 11.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takıma baklava morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN