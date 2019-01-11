Takıma baklava morali
Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti.
Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Belek'te kamp yapan takıma baklava ikram etti. Dernek Başkanı Alican Demirci ve çok sayıda dernek üyesi, Antalya Belek'te takımın kamp yaptığı otele giderek, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara, üzerinde F.Bahçe yazılı baklava ikram etti. Takıma sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, antrenmanı da izleyerek destek verdi. Üyeler, kulüp idari menajeri Volkan Ballı'ya da başarılar diledi.
- 11.1.2019
-
Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
-
Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
-
Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Takıma baklava morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.