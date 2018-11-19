‘Büyük onur’

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Erick Green, TalkBasket'e konuştu. ABD'li oyuncu kurucu, "Fenerbahçe için oynamak bir onurdur. Burada olmak harika. Şampiyon takıma ben de takıma katkıda bulunmak istiyorum" açıklamasını yaptı.