Görüntüler yalan söylemez – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Görüntüler yalan söylemez

    Görüntüler yalan söylemez

    'nin hocası Erwin Koeman, maçıyla illgili düzenlenen basın toplantısında derbisinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

    "Görüntüler yalan söylemez, anlamadığım durumlar var. , tarafından saldırıya uğruyor ama Belhanda sadece sarı kart görüyor. , Yiğithan'ı itiyor, yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez" diyen Hollandalı çalıştırıcı, takımın başında kalıp kalmayacağıyla ilgili de "Benim durumum gayet açık, önümüzde iki maç var. Şu an en önemlisi ve Alanya maçlarına hazırlanmak. Milli arada yönetim karar verecektir. O kararı bekleyeceğim. Şu an ne olacağını ya da olmayacağını konuşmak önemli değil. F.Bahçe'de kalırsam, kafamdaki ideal seçimleri F.Bahçe dün akşam son idmanını söyleyeceğim" ifadesini kullandı.
    1. 8.11.2018
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