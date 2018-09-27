Serdar’dan futbola veda – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ’dan futbola veda

    <a href="/index/serdar?id=9b49c03b-ef3f-4f79-b25f-e727cb797257" class="" rel="tag">Serdar</a>’dan futbola veda
    2005-08 sezonları arasında F.Bahçe forması giyen kaleci Kulbilge, kariyerine son verdi. Son olarak Sarıyer'de oynayan 38 yaşındaki file bekçisi, "Artık antrenör olarak yoluma devam edeceğim. İyi kaleciler yetiştirip, Türk futboluna hizmet edeceğim" diye konuştu.
    1. 27.9.2018
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