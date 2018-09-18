Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Mehmet Topal
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'nin vazgeçilmezi

    Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Mehmet Topal

    ; Kocaman, Yanal, , Pereira ve Advocaat’tan sonra Cocu’nun da vazgeçilmezi oldu.

    'nin 'u 1-0 mağlup ettiği maçta 269'uncu kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren , gençlere taş çıkaran performansıyla tüm teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu. Milli formayı da 80 kez terleten tecrübeli futbolcu, Konya maçındaki performansıyla takımın bankosu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

    HERKES ONU SEÇTİ
    , , , Vitor Pereira, 'tan sonra Cocu ile de çalışma fırsatı bulan Mehmet Topal, kendisini Hollandalı teknik adama da kabul ettirmeyi başardı.

    1. 18.9.2018 07:35
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