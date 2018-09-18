Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta 269'uncu kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Mehmet Topal, gençlere taş çıkaran performansıyla tüm teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu. Milli formayı da 80 kez terleten tecrübeli futbolcu, Konya maçındaki performansıyla takımın bankosu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

HERKES ONU SEÇTİ

Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat'tan sonra Cocu ile de çalışma fırsatı bulan Mehmet Topal, kendisini Hollandalı teknik adama da kabul ettirmeyi başardı.