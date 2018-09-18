Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Mehmet Topal
Mehmet Topal; Kocaman, Yanal, İsmail Kartal, Pereira ve Advocaat’tan sonra Cocu’nun da vazgeçilmezi oldu.
Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta 269'uncu kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Mehmet Topal, gençlere taş çıkaran performansıyla tüm teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu. Milli formayı da 80 kez terleten tecrübeli futbolcu, Konya maçındaki performansıyla takımın bankosu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
HERKES ONU SEÇTİ
Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat'tan sonra Cocu ile de çalışma fırsatı bulan Mehmet Topal, kendisini Hollandalı teknik adama da kabul ettirmeyi başardı.
- 18.9.2018 07:35
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Mehmet Topal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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