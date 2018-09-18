Derbinin oranları belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi maçın İddaa oranları belli oldu.

Derbinin favorisi olarak Fenerbahçe gösterildi. İddaa Fenerbahçe'ye 2.00 oran verirken, Beşiktaş 2.65, beraberlik ise 3.10 olarak belirlendi.

29 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, saat 21:00'de başlayacak.