Derbinin oranları belli oldu! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Derbinin oranları belli oldu!

    Derbinin oranları belli oldu!

    - maçının iddaa oranları belli oldu

    'in 6. haftasında 'nin 'ı ağırlayacağı derbi maçın İddaa oranları belli oldu.

    Derbinin favorisi olarak Fenerbahçe gösterildi. İddaa Fenerbahçe'ye 2.00 oran verirken, Beşiktaş 2.65, beraberlik ise 3.10 olarak belirlendi.

    29 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, saat 21:00'de başlayacak.

    1. 17.9.2018 18:18
    2. Güncelleme: 18.9.2018 01:51
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