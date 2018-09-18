Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi açıklaması! Deplasman taraftarı... – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'den derbisi açıklaması! Deplasman taraftarı...

    Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi açıklaması! Deplasman taraftarı...

    Kulübü, 'de pazar günü oynanacak derbisinde rakip takım taraftarlarının stada alınmayacağı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.

    İşte sarı-lacivertli kulübün yaptığı o açıklama:

    Bugün sosyal medyada gündeme gelen; Beşiktaş ile stadımızda 24 Eylül Pazartesi günü oynayacağımız derbi karşılaşmasına rakip takım taraftarlarının alınmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

    İl Güvenlik Kararı gereği 2280 taraftarı derbi karşılaşmasını stadımızda izleyebilecektir.

    Aynı şekilde taraftarlarımız da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecektir.

    Bu uygulamanın devam edebilmesi ve futbolun güzelliklerinin yaşanabilmesi için, her iki takım taraftarını da sorumlu ve camialarının büyüklüğüne yakışan şekilde davranmaya davet ediyoruz.

    1. 18.9.2018 21:56
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