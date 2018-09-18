Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi açıklaması! Deplasman taraftarı...
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde rakip takım taraftarlarının stada alınmayacağı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı.
İşte sarı-lacivertli kulübün yaptığı o açıklama:
Bugün sosyal medyada gündeme gelen; Beşiktaş ile stadımızda 24 Eylül Pazartesi günü oynayacağımız derbi karşılaşmasına rakip takım taraftarlarının alınmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
İl Güvenlik Kararı gereği 2280 Beşiktaş taraftarı derbi karşılaşmasını stadımızda izleyebilecektir.
Aynı şekilde taraftarlarımız da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecektir.
Bu uygulamanın devam edebilmesi ve futbolun güzelliklerinin yaşanabilmesi için, her iki takım taraftarını da sorumlu ve camialarının büyüklüğüne yakışan şekilde davranmaya davet ediyoruz.
- 18.9.2018 21:56
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi açıklaması! Deplasman taraftarı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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