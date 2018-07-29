Ayew sahaya indi

Kanarya'nın yeni transferi Andre Ayew önceki günü salonda idman yaparak geçirmişti. Dün ilk kez saha çalışması gerçekleştirdi. Takım izinliydi. Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot ile birlikte çalıştı. Teknik direktör Phillip Cocu 3 kişilik antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilendi. Ayew'in hazır geldiği gözlendi.