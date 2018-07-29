Ayew sahaya indi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Ayew sahaya indi

    Ayew sahaya indi

    Kanarya'nın yeni transferi önceki günü salonda idman yaparak geçirmişti.

    Kanarya'nın yeni transferi önceki günü salonda idman yaparak geçirmişti. Dün ilk kez saha çalışması gerçekleştirdi. Takım izinliydi. Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot ile birlikte çalıştı. Teknik direktör Phillip Cocu 3 kişilik antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilendi. Ayew'in hazır geldiği gözlendi.

    1. 29.7.2018
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