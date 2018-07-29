Ayew sahaya indi
Kanarya'nın yeni transferi Andre Ayew önceki günü salonda idman yaparak geçirmişti.
Kanarya'nın yeni transferi Andre Ayew önceki günü salonda idman yaparak geçirmişti. Dün ilk kez saha çalışması gerçekleştirdi. Takım izinliydi. Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot ile birlikte çalıştı. Teknik direktör Phillip Cocu 3 kişilik antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilendi. Ayew'in hazır geldiği gözlendi.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Ayew sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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