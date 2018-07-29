Üç büyüklerin gücü
Fenerbahçe ?Kulübü'nün "Kaan hayat bekliyor" etiketiyle öncülüğünü yaptığı epilepsi hastası Kaan Aydın'ın tedavisi için 150 bin TL gerekiyordu.
Fenerbahçe ?Kulübü'nün "Kaan hayat bekliyor" etiketiyle öncülüğünü yaptığı epilepsi hastası Kaan Aydın'ın tedavisi için 150 bin TL gerekiyordu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da destek verdiği organizasyonda kısa sürede bu rakam toplandı. Kaan Aydın'ın ailesi de duyarlı davranan üç büyük kulüp taraftarına teşekkürlerini sundu.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Üç büyüklerin gücü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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