Üç büyüklerin gücü – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Üç büyüklerin gücü

    Üç büyüklerin gücü

    ?Kulübü'nün "Kaan hayat bekliyor" etiketiyle öncülüğünü yaptığı epilepsi hastası 'ın tedavisi için 150 bin TL gerekiyordu.

    ?Kulübü'nün "Kaan hayat bekliyor" etiketiyle öncülüğünü yaptığı epilepsi hastası 'ın tedavisi için 150 bin TL gerekiyordu. ve 'ın da destek verdiği organizasyonda kısa sürede bu rakam toplandı. Kaan Aydın'ın ailesi de duyarlı davranan üç büyük kulüp taraftarına teşekkürlerini sundu.

    1. 29.7.2018
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