Üç büyüklerin gücü

Fenerbahçe ?Kulübü'nün "Kaan hayat bekliyor" etiketiyle öncülüğünü yaptığı epilepsi hastası Kaan Aydın'ın tedavisi için 150 bin TL gerekiyordu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da destek verdiği organizasyonda kısa sürede bu rakam toplandı. Kaan Aydın'ın ailesi de duyarlı davranan üç büyük kulüp taraftarına teşekkürlerini sundu.