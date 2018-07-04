Topal, Hasan Ali, Şener, Kameni ve Roman da idmana katıldı – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Topal, , Şener, Kameni ve Roman da idmana katıldı

    Topal, Hasan Ali, Şener, Kameni ve Roman da idmana katıldı

    Özel izinli olan Topal, , Şener, Kameni ve Roman dün takıma dahil oldu

    Geçtiğimiz sezon sonunda milli takım kamplarına katıldıkları için izinleri yeni biten oyuncular Kaldırım, Şener Özbayraklı, , Roman Neustadter ve Carlos Kameni teknik heyetin kendileri için belirlediği izin süresinin sonunda ve eksiksiz olarak dün takıma katıldılar.

    İlk olarak sabah saatlerinde rutin sağlık kontrolünden geçen sarı-lacivertliler daha sonra 'ne geldi. Oyuncular, teknik direktör Phillip Cocu ve teknik heyetle tanıştıktan sonra takıma dahil oldular.

    LAKTAT TESTİNDEN GEÇTİLER
    Fenerbahçeli futbolcular, dün yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'nde Laktat testinden geçirildi. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde, oyuncular 4 ayrı grup halinde, teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından laktat testine tabi tutuldu. Oyunculara çeşitli ölçümler yapıldı.

    FENER'DE PÜRNEŞE İDMAN
    F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, pas organizasyonları sonrası 3 grup halinde dar alanda çift kale oynadı. Geçen ay kasık fıtığı operasyonu geçiren Topal, takımdan ayrı çalıştı. Neşe içinde geçen idmanda bir grup futbolcu poz verdi.
    1. 4.7.2018
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