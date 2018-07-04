Topal, Hasan Ali, Şener, Kameni ve Roman da idmana katıldı
Özel izinli olan Topal, Hasan Ali, Şener, Kameni ve Roman dün takıma dahil oldu
İlk olarak sabah saatlerinde rutin sağlık kontrolünden geçen sarı-lacivertliler daha sonra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Oyuncular, teknik direktör Phillip Cocu ve teknik heyetle tanıştıktan sonra takıma dahil oldular.
LAKTAT TESTİNDEN GEÇTİLER
Fenerbahçeli futbolcular, dün yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'nde Laktat testinden geçirildi. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde, oyuncular 4 ayrı grup halinde, teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından laktat testine tabi tutuldu. Oyunculara çeşitli ölçümler yapıldı.
FENER'DE PÜRNEŞE İDMAN
F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, pas organizasyonları sonrası 3 grup halinde dar alanda çift kale oynadı. Geçen ay kasık fıtığı operasyonu geçiren Topal, takımdan ayrı çalıştı. Neşe içinde geçen idmanda bir grup futbolcu poz verdi.
- 4.7.2018
-
Fenerbahçe Doğuş, San Antonio Spurs'ten Joffrey Lauvergne ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
Enda 26 yaşında.
-
Beşiktaş ile Babel arasında restleşme
Toplam 3
Yorum
kartal allah gözlerini doyursun aç...........................................
-
Vida için Beşiktaş ile Everton arasında sıkı pazarlık! Klaassen + 15 milyon euro!
Toplam 6
Yorum
Kartalım Vida Beşiktaş değilde başka avrupa takımlarında olsaydı şuan 60m eurolar konuşulurdu. Yazıkki ligimiz ayağa vuruluyor. Avrupa ayrmclık yapyo
Topal, Hasan Ali, Şener, Kameni ve Roman da idmana katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.