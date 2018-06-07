Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından ilk görüntüler! – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'nin yeni sezon formalarından ilk görüntüler!

    Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından ilk görüntüler!

    'nin sezonu formaları belli oldu. Piyasaya sürülmeye hazırlanan formalarla ilgili olarak 'efsane çubuklu' sitesi ilk görselleri paylaştı

    Verilen bilgilere göre yeni sezonda çubuklu formadan vazgeçmeyecek. Sarı lacivertlilerin ikinci forması ise yatay çizgili sarı-beyaz forma olacak. Üçüncü ve son forma ise oldukça sürpriz.

    Fenerbahçe'nin sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak. İşte internete düşen ilk görüntüler:





    1. 7.6.2018 20:01
    2. Güncelleme: 7.6.2018 20:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından ilk görüntüler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN