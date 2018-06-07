Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından ilk görüntüler!

Verilen bilgilere göre Fenerbahçe yeni sezonda çubuklu formadan vazgeçmeyecek. Sarı lacivertlilerin ikinci forması ise yatay çizgili sarı-beyaz forma olacak. Üçüncü ve son forma ise oldukça sürpriz.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak. İşte internete düşen ilk görüntüler:











