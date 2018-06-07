Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarından ilk görüntüler!
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu formaları belli oldu. Piyasaya sürülmeye hazırlanan formalarla ilgili olarak 'efsane çubuklu' sitesi ilk görselleri paylaştı
Verilen bilgilere göre Fenerbahçe yeni sezonda çubuklu formadan vazgeçmeyecek. Sarı lacivertlilerin ikinci forması ise yatay çizgili sarı-beyaz forma olacak. Üçüncü ve son forma ise oldukça sürpriz.
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak. İşte internete düşen ilk görüntüler:
- 7.6.2018 20:01
- Güncelleme: 7.6.2018 20:13
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Konya’da yeni başkan Kulluk
Toplam 1
Yorum
hasan diktaş başarılı bir insan...sayın kulluk konya spordada başarılı olur....hayırlısı........
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
azizim aziz baskan ekti dikti gelenler sömürecek icini boşaltacak yazık emeklere ,guliyev sen azizin bir emegisin allah güç ve sıhhat versin
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Guliyev fırtınası
Toplam 2
Yorum
mehmet Tebrikler. Yüz akımız Ramil Guliyev. ..
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