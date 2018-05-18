Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın menajerinden ESPN'e ayrılık açıklaması – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Isla'nın menajerinden ESPN'e ayrılık açıklaması

    <a href="/index/fenerbahceli-mauricio?id=57c9e548-a374-4492-a70d-efc1b0ba73ba" class="" rel="tag">Fenerbahçeli Mauricio</a> Isla'nın menajerinden ESPN'e ayrılık açıklaması

    İtalya'nın Cagliari takımından sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Şilili futbolcu Isla'nın menajerinden açıklama geldi.

    1. 18.5.2018 07:55
    2. Güncelleme: 18.5.2018 10:27
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