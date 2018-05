Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında açıklamalarda bulundu. Kocaman, Galatasaray'ın deplasmandaki sıkıntılarının kendilerine umut verdiğini Sarı-Kırmızılı takımın kazanması için en az 2 gol atması gerektiğini ve son haftayı bekleyeceklerini dile getirdi.



"GALATASARAY'IN DEPLASMANLARDAKİ SIKINTILARI BİZE UMUT VERİYOR"



Süper Lig'de son hafta öncesinde Galatasaray'ın deplasmanda performansının kendilerine ümit verdiğini ifade eden Aykut Kocaman, "Galatasaray'ın Akhisarspor ve Alanyaspor maçları çok yakın geçti. Puan kayıpları olabilirdi. Alanyaspor maçında puan kaybına doğru gidiyordu, son anda bir şeyler oldu. Galatasaray'ın deplasmanlardaki sıkıntıları bize umut veriyor. Kazanması için en az 2 gol atması gerekiyor. Bu verilere göre son haftayı bekleyeceğiz. Kazanmayı ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. O da yetmiyor. Başakşehir'in de kaybetmesi gerekiyor. En tecrübeli hakemleri 3 maça vermişler" dedi.



"FENERBAHÇE 3 TANE FİNAL KAYBETTİ"



Fenerbahçe'nin daha önce son maçlarda 3 kez kaybettiğini belirten Kocaman, "Fenerbahçe 3 tane final kaybetti. Galatasaray'ın son hafta kaybetme hali yok. Beceridir bu. Kazanmayı bilmek, beceri demektir. Biz bunu yapamadık. 3 kere yapamadık. Denizli, Trabzon, Galatasaray. 3 kere biz finalde kaybettik. Bunun yine olmayacağını söyleyebiliriz. Galatasaray'ın finalde farklı olduğunu söylüyoruz ama günün birinde bu olacaktır. O günün olmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.



"FENERBAHÇE BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAYAMADI"



Sarı-Lacivertli kulübün bütünlüğü sağlayamadığına değinen Kocaman, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi takımların en büyük unsuru taraftar desteğidir. Bu takımları büyük yapan tek şey nedir derseniz taraftar desteğidir. Büyük takımları büyük yapan parçayı alan bir unsur için buradaki katkıyı söylemek için daha ne söyleyebilirim ki? Beşiktaş'ın son durumuna bakarsak yeni stattan sonra puan ortalaması çok arttı. Galatasaray da keza öyle. Trabzonspor'da da aynı durum var. Fenerbahçe'ye bakıldığında ise stadını bu takımlardan çok daha önce yaptı. İçeride oynama avantajını 2 puanlardan 2.5 puan ortalamasına çıkartan bir yapıya döndürdü. Elinde böyle bir güç varken içeride geçen sezon 21 puan kaybı, bu sezon 14 puan kaybı var. İçerideki taraftarların atmosferi, puan kazanma ve hakeme etki eden gürültü. Galatasaray ve Beşiktaş'ta olduğu gibi. Fenerbahçe bütünlüğü sağlayamadı. Kaptan Volkan, bu gücü sonuna kadar hisseden oyunculardan birisi. Diğer oyuncular da öyle. Bursaspor maçından sonra hem o hem de ben serzenişlerimizi söyledik. Bütünlüğün bozulmuş olmasını bir iki demeçle düzeltme gücü yok. Seçim atmosferi tabii ki bu etkenlerden birisi. Doğal bir süreç bu. Ama tamamen seçim dersek yanlış olur. Seçim sadece bir etken" ifadelerini kullandı.



"GÜZEL OYUN YERİNE DOĞRU OYUNU TALEP ETTİK"



Güzel oyun yerine doğru oyunu talep ettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Önce ana sorunları çözerek sonra diğer problemleri çözmemiz lazım. Benim antrenörlük bakışım da bu zaten. Eğer güç üzerinizden tarif edersek deplasmanda hemen hemen içerideki kadar puan almışız. Bence güç değil konu. Eksik olan oyuncu tiplerimiz tabii ki var. 11. haftadan sonra aynı oyuncular, aynı takım, ben ayrıldıktan sonra 52 puan topladı. Ligin en fazla gol atan takımıyız. O günden sonra en yakın takipçimiz 47 puan alan Beşiktaş. Aynı takım. Ne değişti? Değişen şey son iki sezondur buraya gelen teknik direktörlere kulüp içinden uygulanan algı. Son iki sezondur hem Vitor Pereira hem Advocaat'a savunma futbolu oynatıyor deniliyor. Fenerbahçe iyi oynamıyor, savunma oynuyor deniliyor. Josef ile Topal birlikte oynar mı sorusu Fenerbahçe için kemikleşmiş bir soru oldu artık. Antrenörlerin özgüvenlerini çökerten bir durum oluyor. Bu sezon yine aynı düşünce gitmeler oldu. Benim de en büyük hatam bu oldu. Bu düşüncelere maalesef kapıldım. Kendi adıma doğru bildiğim bu oyunla ve taleplerle ilgili ufak tefek düzeltmeler yapabilir miyim diye sordum. 11. haftaya kadar bu düşünceler birikti ve oyun dağınıklığıyla dağınık bir takım olduk. Ondan sonra Topal ve Josef'i merkeze yerleştirdik. Güçlü bir oyun yarattık. Güzel oyun yerine doğru oyunu talep ettik. Onun ardından 54 gol atıp 19 gol yedik" şeklinde konuştu.



"ŞAKA YOLUYLA BAŞKA ŞEYLER DİYORDUM"



Taç atışı hırsızlığı konusunda şaka yoluyla başka şeylerden bahsettiğine değinen Kocaman, "Kendi eksikliğimi çok net söylüyorum. İlk 11 haftadır düşüncelerim ve uygulamalarım. Aynı zamanda beklentilerinizin fazla olduğu oyunculardan beklentilerimizi alamamak. Bu seviyedeki oyuncular seçilerek gelen oyunculardır. Seçilmelerindeki esas neden basit hata oranının çok az olmasıdır. 10 tane oyuncuda 1-2 sapma, hata olabilir. Ancak yeni gelenlerde 7-8 sapma olmaz. Bizde inanılmaz oldu. Bu dönemsel bir durum. Sürekliliği olan bir durum değil. Taç atışı hırsızlık sözlerini eleştirmek büyük bir düşüklüktür. Ben onu derken başka şeylerden bahsediyordum, şaka yoluyla başka şeyler diyordum. İkincisi de çok net söylemek istiyorum hakem hataları" dedi.



"HİÇBİR HAKEM BÜKÜLMESİN"



Akhisar maçından sonra Cüneyt Çakır'ın yanına giderek kendisini tebrik ettiğini söyleyen Aykut Kocaman, "En büyük özelliklerimden bir tanesi davranış bütünlüğü ile olaylara yaklaşıyorum. Yaşar Kemal Uğurlu, Giresunspor maçında 1. dakikadan sonra direkt Oğuz Kağan'a sarı kart gösterdi. Akhisarspor maçında Cüneyt Çakır'da hata yaptı ama bu normal hatalardı. Maçtan sonra kendisine gidip tebrik ettim. Bizim ülkede laf bükücüler çoktur. Maalesef büküyorlar. Hiçbir hakem bükülmesin. Ben çalışmaktan yanayım. Çok çalışarak rakiplerimizi geçebileceğimizi düşünen birisiyim. Neden hakem hataları konuşuyoruz? Çünkü ülkemizde muazzam bir güvensizlik var. Şiddetle akan olumsuz zihin akışını önce yavaşlatmak sonra bitirmek lazım. Hakem hatalarını bu sezon bir derece artmış izledik. Pereira döneminde de Advocaat döneminde, bu sezonda da hakem hatalarının en az olduğu takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ O GÜN HAKEM HATALARI YÜZÜNDEN YENİLMEDİ"



Beşiktaş ile kasıtlı bir problemlerinin olmadığını belirten Kocaman, "Bu tamamen tesadüf. Ancak bunu başlatanın ben olmadığını söyleyebilirim. İçeride oynadığımız 2-1'lik Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra oynadığımız iki maç, Beşiktaş maçının etkisiyle oynadık. Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe'nin sürekli Beşiktaş'ı hakem hatalarıyla yendiğini söylemesi, 3 gün sonra hala aynı şeyleri söylemesi böyle yaptı. Beşiktaş o gün hakem hataları yüzünden yenilmedi. Beşiktaş Başkanı bunu 3 gün üst üste yapınca ben de bir şey söylemek zorunda kaldım. Beşiktaş maçından sonra Akhisar maçının hakeminde büyük bir baskı oldu ve berbat bir yönetim oldu" şeklinde konuştu.



''ŞENOL GÜNEŞ İLE BİR PROBLEMİM YOK''



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir problemi olmadığını ifade eden Kocaman, "Şenol Güneş ile ilgili bir problemim yok. Ben takımımı korumak istiyorum sadece. Şenol hoca beni çok sever. Beşiktaş maçında yaşamış olduğum haksızlığı dile getirdim. Galatasaray maçının ardından daha sertlerini söyledim. Beraberlik bizim işimize yaramadı, Galatasaray'ın işine yaradı. Beraberliği en çok Galatasaray istedi dedim. Bundan daha ağır bir söz olur mu? O gün ne düşündüysem bugün de aynı düşünceler içindeyim" şeklinde konuştu.



"SON 9 MAÇIN 8'İNİ KAZANMIŞ BİR TAKIM İÇİN HALA AYNI ŞEYLER KONUŞULUYORSA BUNDA BİR ART NİYET VARDIR"



Şu andaki keyifsizliğin Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olduklarından kaynaklandığını söyleyen Kocaman, "Nedir bu hücum kriteri? Şu an keyifsizliğin en büyük nedeni 3 puan. Galatasaray'dan 3 puan geride değil de önde olsaydık herkes zil takıp oynardı. Son 9 maçın 8'ini kazanmış bir takım için hala aynı şeyler konuşuluyorsa bunda bir art niyet vardır. Fenerbahçe son 3 sezondur hiç iyi oynamıyor, hiç güzel oynamıyor. Diğer takımlar akarsu gibi gidiyor. Sadece Fenerbahçe kötü oynuyor. Kazanırken de iyi oynamıyor. Bu düşünceyi değiştiremiyoruz. Ben de değiştiremiyorum. Ben takımımın kazanan bir takım olmasını istiyorum" dedi.



''YÜZLERCE HATA YAPTIM, YÜZLERCE DE YAPACAĞIM"



'Hiçbir futbolcunun meslek hayatına zarar vermem' diyen Kocaman, "Yüzlerce hata yaptım, yüzlerce de yapacağım. Bu işe başlarken kendime koyduğum en büyük kriterdir. Bir sorun görürsem bunu oyuncunun yüzüne söylerim. Futbolcuyken defalarca boş kaleye gol kaçırdım. Teknik direktörken gol kaçıran bir oyuncuya neden kaçırdın demem. Yapabilenler ile devam ederim, yapamayan ile etmem. Hiçbir futbolcunun meslek hayatına zarar vermem. Kasıtlı olarak bir oyuncuyu oynatmamam mümkün değildir. İnsanlara diyorum ki rakamlara gidin bir bakın. Başka bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.



''GALATASARAY'A AVANTAJ SAĞLAMIŞ OLABİLİR''



Son zamanlarda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki yaşanan gerginliğin Galatasaray'a avantaj sağlamış olabileceğini belirten Kocaman, "Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki gerginlik Galatasaray'a avantaj sağlamış olabilir. Galatasaray, kendisi de 18 sene önce UEFA kupasını alabileceğini düşünmüyordur. Milan maçından sonra bu sürece kaldı sonra müthiş gitti. Bir daha bir Türk takımın ne zaman alabileceğini bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Bu durumu biraz daha olağan hale getirmek zorunluluğumuz var. Bu kadar ilginin olduğu ve mali olanakların olduğu sektörde bunun daha ön görülebilir olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki sezon bir Türk takımının finale çıkabileceğini bilmemekle beraber 3 Türk takımından birisini orada görebiliriz" dedi.



"BİR FUTBOLCU GELECEK HER ŞEYİ YAPACAK DİYE BEKLİYORUZ"



Her şeyi tek adam üzerinden açıklamaya çalışıyoruz diyen Kocaman, "Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid'den sonraki takımlar, Portekiz'deki takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seviyesindeki takımlar. Onlar için nasıl kazandı diyebiliyor muyuz? Her şeyi tek adam üzerinden açıklamaya çalışıyoruz. Bir futbolcu gelecek her şeyi yapacak diye bekliyoruz. Çalışmayı sevmiyoruz. Böyle olmayacak. Bu şekilde olmaz" şeklinde konuştu.



"VARDAR MAÇI BİR KAZAYDI"



Fenerbahçe'nin Vardar'a elenmesini kaza olarak nitelendiren Aykut Kocaman, "Fenerbahçe standardıyla Vardar standardını yan yana getirdiğimizde her türlü geçmen lazım. Kaza bu. Başka bir açıklaması olamaz. Forvetin tamamlanmamış olmaması gibi bir sürü şey söylenebilir ama kabul edilebilir bir kaza değildi. Ligdeki 11 haftalık dağınıklığa neden olan, takımı, beni ve taraftarları düşüren bir kazaydı bu" dedi.



"FENERBAHÇE'DE YARIM KALAN BİR İŞİM VARDI"



Bu sezon Vardar maçı dahil bir çok maçın kendilerini yıprattığını söyleyen, "Fenerbahçe'de yarım kalan bir işim vardı. Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi'ni beraber götürerek ilerliyorduk. Çok yorgun hissettim kendimi ve çekildim. Bu sezon ise Vardar maçı dahil olmak üzere Başakşehir ve daha bir sürü maç çok yıprattı. Beni ve oyuncularımı ciddi şekilde zedeledi. 11. haftada o söylediklerimi revize edecek zaman oldu. Ondan sonra çok iyi gittik" şeklinde konuştu.



"KUPAYI KAZANAMAMAK KÖTÜ OLDU"



Ligi kupayla tamamlayabilseydik bir şeyleri anlatmak daha kolay olurdu diyen Kocaman, "Türkiye Kupası'nı yitirdik. Kupayı alabilsek ve ligin bu şekilde bittiğini varsayarsak bir şeyler anlatabilirdik. Kupayı kazanma ihtimalimiz çok yüksekti. Çeşitli darbeler yediğimiz bir sezonda kupayı kazanamamak kötü oldu. Kupayla ligi tamamlayabilseydik bir şeyleri anlatmak daha kolay olurdu" ifadelerini kullandı.



"ONLARI FENERBAHÇE'NİN İÇİNE NASIL YERLEŞTİREBİLİRİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Takımın genç oyuncuları Eljif Elmas ve Oğuz Kaan ile de ilgili açıklamalarda bulunan Kocaman, "14 yabancı ile gidiyoruz. Eljif henüz 18 yaşını Eylül ayında doldurdu. Çok yetenekli bir futbolcu. Fenerbahçe'nin geleceğinde rol alabilecek bir oyuncu. Ama henüz çok erken. 2 yıl sonra 20 yaşında olacak ve oynama ihtimali var gibi gözüküyor. Oğuz Kağan için de aynısını söyleyebilirim. Umutlarımızın çok olduğu oyuncular. Çabuk tüketme durumu bizde var. Birkaç maç olmayınca gözden çıkartılmış gibi gösteriliyor. Ben, onları Fenerbahçe'nin içine nasıl yerleştirebilirim diye düşünüyorum" diye konuştu.



''ZAMAN ZAMAN ÇÖZÜM BULMAKTA SIKINTI YAŞADIK''



Aykut Kocaman, mücadelede zaman zaman kapanan takımlara karşı çözüm bulmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, ''Rıdvan hocanın söylediği yer doğru. 11 pozisyona oyuncu aradığımız takımdan puan ortalamasını 2.30lara çıkartan bir takım olduk. Sezonun ikinci yarısından itibaren isabetli orta sayısını çok arttırdık. Bu takım, kamuoyunun düşündüğünün aksine 80 puan ortalamasında dolaşabilecek bir takım. Olası hakem hatalarını düşünerek, Fenerbahçe taraftarını düşünerek bu takımın çok daha güçlü olacağını biliyorum. 76-82 puan arasında oturacak bir takım olacak gibi gözüküyor. 2-3 pozisyona doğru takviyeler olursa, oyunu açabilirse daha iyi bir takım olacak gibi gözüküyor. O gereken pozisyonlar da bana kalsın, söyleyemem.''



''ŞENOL HOCA KONUSUNDA GÖRDÜKLERİMİ SÖYLEDİM''



Kocaman, daha önce söylediği Galatasaray ile aralarında olan suni puan farkı açıklaması ile ilgili olarak, ''Suni puan farkı dememin ne gibi bir sakıncası var? Ben takımıma güvendim. Puan ortalamasının doğru olmadığını, rakiplerinin de ortalamasının doğru olmadığını gözlemledim ve tahminimi söyledim. Bunu da suni fark diye dillendirdim. Şenol hoca konusunda da ben gördüklerimi söyledim. Hoca yere düşünce ilk yardım etmek için ben koştum. Bir şeyin var mı dedim. Tamam tamam bir şeyim yok dedi. Ondan sonra taraftara neden böyle yapıyorsunuz dedim. Hoca soyunma odasına girdi. Bu konuyu burada bitireceğim'' diye konuştu.



''SAHAYA ÇIKMAMAK KOLAY BİR KARAR DEĞİL''



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birbirleriyle oynadıkları maçlarda sahaya çıkmama kararı almalarının çok güçlü bir karar olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, ''Ben de bunu söyledim. Beşiktaş takımı her şekilde sahaya çıkar. Böyle düşündüm ve bu yüzden söyledim. Biz bu pozisyonda olsaydık aynısını düşünürdüm. Sahaya çıkmamak kolay bir karar değil. Tarihsel gücüne bakarak yaptığım bir yorum. Böyle bir durum bizim başımıza gelse biz zaten sahadan çekilmezdik bile. Hocanın kafasına bir şey geldi. Raporda da dikiş atıldı yazılıyor. Bizim de sahadayken Mehmet Topal'ın başına taç geldi. Hiç düşünmedik sahadan çekilmeyi. Galatasaray maçında yardımcı hakem yerde kaldı. Hasan Ali ve Ozan korudu hakemi. Yere düşüyordu. Hiç düşünmedik sahadan çekilmeyi. Çok güçlü bir karardır bu. Beşiktaş gelsin zaten seyirci yok. Çıkıp oynayalım dedik biz. Bu kadar avantajlı bir şekilde maçı götürürken neden maçta böyle şeyler oldu onu anlayamadım. Oyun 0-0, rakip 10 kişi. İki tane korner bayrağında yaşananlar anlaşılır gibi değildi. Bu kadar sert maç gördüm, hakemin maçı iptal etmesini gerektirecek bir yoğunluk yoktu orada. Çok daha sert maçları da biliyoruz. Sertleri onaylamıyorum. Standart kararlar varsa, o kararlar verilsin. Ne Şenol Güneş'in ne diğer insanların başına bir şey atılmasını tasvip etmiyorum, şiddetle kınıyorum. Böyle şeylerin olmamasını istiyorum. Kan yok dediğim için beni suçladılar. Ben böyle bir vurgu yapmadım. Belki kendimizi ifade edemedik. Şenol Güneş'e atılmasını istemediğim şeyin Mehmet Topal'a, Hasan Çetinkaya'ya atılmasını istemiyorum. Ne kendime yapılsın ne de başkasına yapılsın. Bundan sonra da böyle olsun'' dedi.



''AKHİSARSPOR, KENDİ OYUNLARINI BİZE KABUL ETTİRDİ VE KAZANDI''



Ziraat Türkiye Kupası Finalinde karşılaştıkları Teleset Mobilya Akhisarspor ile ilgili konuşan Kocaman, ''Son maç için Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Kendi oyunlarını bize kabul ettirdiler ve kazandılar. Sezonun en kuvvetli başlangıçlarından birini yaptık ama topu içeriye sokamadık. Sezonun özeti gibi oldu'' diye konuştu.



''YABANCI YÖNETMELİĞİ DEVAM EDERSE YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLERİNİN DE ARTMASINI BEKLİYORUM''



Yabancı futbolcu sayısının artmasının ardından yabancı teknik direktörlerin artmasını beklediğini ancak bunun tam tersinin yaşandığını söyleyen Kocaman şu ifadeleri kullandı: ''Hala bu yabancı yönetmeliği devam ederse yabancı teknik direktörlerinin de artmasını bekliyorum. Yabancı oyuncuların futbola ne getirdiğini ne götürdüğünü gözden geçirmenin lazım olduğunu düşünüyorum. Bugünkü uygulamanın kantarın topuzunu kaçırdığını düşünüyorum. Bizim futbol ortamımız tüketici ortamı. En kolay yol yabancı futbolcu transfer etmek. Bu uygulamayla ülkede oyuncu üreteceğimizi düşünmek son derece yanlış. Bunun ülkede üretimi teşvik edeceğini düşünmek abesle iştigal.''



''BU ÜLKEDE ÜMİTSİZLİK, KOLAYCILIK PRİM YAPIYOR''



Kocaman yorumculara göre kendisinin futbolu bilmediğini, kendisine göre de yorumcuların futbolu bilmediğini ifade ederek şöyle konuştu: ''Bu ülkede ümitsizlik, kolaycılık prim yapıyor. O yüzden ümitli değilim. Çok sığ, çok ucuz yorumlar ve yorumcular ile farklı yerlerdeyiz. Benim yorumumla onların yorumları arasında fark var. Ben yanlış yerdeyim''



''FENERBAHÇE DOĞUŞ'TAN ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ''



Aykut Kocaman son olarak ise Fenerbahçe Doğuş'u Final Four'da tebrik ederek, ''



''Fenerbahçe Doğuş'u takip ediyorum. Olağanüstü bir başarı. Son dört çok önemliydi, şimdi oradalar. Şimdi de bir şampiyonluk bekliyoruz. O da gelecektir'' dedi.