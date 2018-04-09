Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    , 'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim

    Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim

    , ’u ikinci yarıdaki müthiş futboluyla 2-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki amansız takibini sürdürdü. Valbuena’nın girmesiyle coşan Kanarya, Skrtel ve ’nun golleriyle kazanırken, ortaya koyduğu enerji görülmeye değerdi

    Geçen hafta "8'de 8" parolasıyla çıktığı maçta Kayserispor'u beşleyen Fenerbahçe dün de Kadıköy'de Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ederek iddiasını devam ettirdi. İlk yarıda gol yollarında etkili olamayan Fenerbahçe, ikinci yarı başında Alper'in çıkıp Valbuena'nın girmesiyle şahlandı. 54'te korner kullanan Valbuena topu adeta Skrtel'in kafasına teslim etti. Skrtel kafayı vurdu, kaleci Karcemarskars topu tuttu ama meşin yuvarlak gol çizgisini geçmişti bile: 1-0. Kanarya baskısını artırırken 60'ta Giuliano'nun vuruşunda direkten dönen topu Soldado tamamladı ve skoru 2-0 yaptı. 66'da Soldado'nun aşırtmasında top üst direkten döndü. Son dört maçta kalesinde gol görmeyen F.Bahçe'de artık şampiyonluk inancı çok daha güçlü.

    OSMANLI ATEŞE DÜŞTÜ
    Rahatlayan 60'ta farkı ikiye çıkardı. Giuliano ceza sahasında enfes bir hareketle iki oyuncudan sıyrılıp, plasesini yaptı. Yan direkten geri gelen topu boş kaleye tamamladı: 2-0. Sonraki dakikalarda Soldado'nun bir aşırtması da üst direkten dönerken, da Cikalleshi ile uygun fırsatları kullanamayınca maç 2-0 sona erdi. Fenerbahçe 54 puana ulaşıp, zirve takibini sürdürdü. Osmanlıspor ise 28 puanda kalarak dipte ateş hattına girdi.

    PENALTISI GÜME GİTTİ
    Maçın 17. dakikasında Soldado'nun içeri çevirdiği top Muhammet Bayır'ın eliyle buluştu. Sarı-lacivertli oyuncular, Meler'e penaltı itirazı yaptı. Eski hakem Deniz Çoban, pozisyon için twitter'da 'penaltı' dedi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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