Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Fenerbahçe, Osmanlıspor’u ikinci yarıdaki müthiş futboluyla 2-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki amansız takibini sürdürdü. Valbuena’nın girmesiyle coşan Kanarya, Skrtel ve Soldado’nun golleriyle kazanırken, ortaya koyduğu enerji görülmeye değerdi
OSMANLI ATEŞE DÜŞTÜ
Rahatlayan Fenerbahçe 60'ta farkı ikiye çıkardı. Giuliano ceza sahasında enfes bir hareketle iki oyuncudan sıyrılıp, plasesini yaptı. Yan direkten geri gelen topu Soldado boş kaleye tamamladı: 2-0. Sonraki dakikalarda Soldado'nun bir aşırtması da üst direkten dönerken, Osmanlıspor da Cikalleshi ile uygun fırsatları kullanamayınca maç 2-0 sona erdi. Fenerbahçe 54 puana ulaşıp, zirve takibini sürdürdü. Osmanlıspor ise 28 puanda kalarak dipte ateş hattına girdi.
PENALTISI GÜME GİTTİ
Maçın 17. dakikasında Soldado'nun içeri çevirdiği top Muhammet Bayır'ın eliyle buluştu. Sarı-lacivertli oyuncular, Meler'e penaltı itirazı yaptı. Eski hakem Deniz Çoban, pozisyon için twitter'da 'penaltı' dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
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Aatıf’ın forması Alper’e
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Alper efendi , maçtan sonra maçı tekrar bir izle bakalım , saha da yokları oynayıp , yürüyordun , milyon euroları almayı biliyorsun yazık.
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Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca sayesin de ,adam futboldan soğuyacak , Allah tan Valbuena tripli değil de çıkıp canla başla mücadele ediyor.
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Matador bir açıldı pir açıldı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Lig bitti adam gol atmaya başladı , belki sezon sonu talibi çıkar da kurtuluruz.
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