Altın bu kez gelecek – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Altın bu kez gelecek

    Altın bu kez gelecek
    Doğuş Yelken Şube Sorumlumuz Selma Altay Rodopman, "Hedefimiz 'ye yelkende ilk olimpiyat madalyasını getirmek" dedi. Sarı-lacivertli kulübün başarılı yelkencileri Deniz-Ateş Çınar kardeşler de, "Bu katılacağımız 4'üncü olimpiyatlar olacak. Bu kez çok umutluyuz" diye konuştular.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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