Derbide golleri yabancılar atıyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Derbide golleri yabancılar atıyor

    Derbide golleri yabancılar atıyor

    Spor Toto 'de 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak ile arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.

    İki takımın son 30 randevusunda filelere giden toplam 81 golden 60'ında yabancıların imzası bulunuyor.

    İki takım arasındaki 24'ü , 4'ü , 2'si de TFF olmak üzere son 30 resmi maçta 'nin 48 golünden 37'sini, 'ın ise 33 golünden 23'ünü yabancı futbolcuları kaydetti.

    Sarı-lacivertli ekipte yerli oyuncular, son 30 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayabilirken, 'ta Türk futbolcular, söz konusu maçlarda fileleri 8 defa havalandırabildi.

    Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı , , Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

    BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ
    Beşiktaş'ın ile oynadığı son 30 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

    Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), (1), Simao (1), (1), Niang (1), Motta (1), Aboubakar (1), Babel (1).

    Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.

    FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ
    Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 30 maçtaki golcüleri ise şunlar:

    Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), (2), (2), Emenike (2), (2), (1), (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1), Giuliano (1), Janssen (1).

    Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı , Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

    NİANG HER İKİ TAKIMDA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI
    Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

    Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

    KUYT İKİ KALEYE DE GOL ATTI
    Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

    Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

    MAÇLAR VE GOLLER

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 30 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:

    Tarih Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) Goller
    11.04.2007 Türkiye Kupası BJK İnönü 1-0 Bobo
    26.04.2007 Türkiye Kupası FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Nobre (BJK), Tümer Metin (FB)
    05.05.2007 Süper Lig BJK İnönü 0-1 Kezman
    05.08.2007 TFF Süper Kupa Köln Rhein Energie 1-2 Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB)
    03.11.2007 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB)
    29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB)
    29.11.2008 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB)
    03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB)
    13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB)
    02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (2)
    21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink, Bobo, Uğur İnceman
    18.04.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex
    19.09.2010 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-1 Guti (BJK), Niang (FB)
    20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4 Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB)
    27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB)
    05.02.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo, Sow
    29.04.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB)
    03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida
    07.10.2012 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow, Gökhan Gönül (2)
    03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Kuyt (kk), Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB)
    30.11.2013 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB)
    20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB), Motta (BJK)
    02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike, Sow
    22.03.2015 Süper Lig FB Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow
    27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB)
    29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2 Volkan Şen, Nani
    03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0 -
    05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 0-1 Van Persie (FB)
    07.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK), Marcelo (kk) (FB)
    23.09.2017 Süper Lig Ülker 1-2 Giuliano, Janssen (FB), Babel (BJK)
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbide golleri yabancılar atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN