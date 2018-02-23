Derbide golleri yabancılar atıyor

İki takımın son 30 randevusunda filelere giden toplam 81 golden 60'ında yabancıların imzası bulunuyor.

İki takım arasındaki 24'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 resmi maçta Fenerbahçe'nin 48 golünden 37'sini, Beşiktaş'ın ise 33 golünden 23'ünü yabancı futbolcuları kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte yerli oyuncular, son 30 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayabilirken, Beşiktaş'ta Türk futbolcular, söz konusu maçlarda fileleri 8 defa havalandırabildi.

Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 30 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:

Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1), Aboubakar (1), Babel (1).

Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.

FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 30 maçtaki golcüleri ise şunlar:

Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1), Giuliano (1), Janssen (1).

Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.

NİANG HER İKİ TAKIMDA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.

Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

KUYT İKİ KALEYE DE GOL ATTI

Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.

Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.

MAÇLAR VE GOLLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 30 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle: