Derbide golleri yabancılar atıyor
Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde oynanan derbilerdeki gollerin büyük bölümü yabancı oyunculardan geldi.
İki takımın son 30 randevusunda filelere giden toplam 81 golden 60'ında yabancıların imzası bulunuyor.
İki takım arasındaki 24'ü Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 resmi maçta Fenerbahçe'nin 48 golünden 37'sini, Beşiktaş'ın ise 33 golünden 23'ünü yabancı futbolcuları kaydetti.
Sarı-lacivertli ekipte yerli oyuncular, son 30 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayabilirken, Beşiktaş'ta Türk futbolcular, söz konusu maçlarda fileleri 8 defa havalandırabildi.
Bu arada, Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer ile Beşiktaşlı Egemen Korkmaz, Necip Uysal, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes de birer kez kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.
BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı son 30 maçta gollerini atan oyuncular şunlar:
Bobo (6), Almeida (4), Nobre (2), Holosko (2), Olcay Şahan (2), Gomez (2), Serdar Özkan (1), Yusuf Şimşek (1), Fink (1), Uğur İnceman (1), Guti (1), Ekrem Dağ (1), İbrahim Toraman (1), Simao (1), Egemen Korkmaz (1), Niang (1), Motta (1), Aboubakar (1), Babel (1).
Siyah-beyazlıların 2 golünü de Fenerbahçeli Kuyt ve Kjaer kendi kalesine attı.
FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yaptığı son 30 maçtaki golcüleri ise şunlar:
Alex (10), Sow (8), Güiza (3), Kezman (2), Deivid (2), Semih Şentürk (2), Gökhan Gönül (2), Emenike (2), Van Persie (2), Tümer Metin (1), Selçuk Şahin (1), Niang (1), Cristian Baroni (1), Yobo (1), Stoch (1), Kuyt (1), Volkan Şen (1), Nani (1), Giuliano (1), Janssen (1).
Sarı-lacivertli takımın diğer 4 golünü Beşiktaşlı Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Tosic ve Marcelo kendi kalelerine attı.
NİANG HER İKİ TAKIMDA DA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Mamadou Hamidou Niang, bu periyotta her iki takımda da oynadı ve gol kaydetti.
Senegalli futbolcu, 2010'da Fenerbahçe, 2013'te de Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.
KUYT İKİ KALEYE DE GOL ATTI
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, derbi tarihinde kendi kalesine gol atan yabancı futbolcular arasında yer aldı.
Hollandalı yıldız, 2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'nda kendi kalesine, 2013-2014 sezonunda ise Kadıköy'de takımı adına fileleri havalandırdı.
MAÇLAR VE GOLLER
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 30 maçta alınan sonuçlar ve golleri atan futbolcular şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Stat
|Sonuç (BJK-FB)
|Goller
|11.04.2007
|Türkiye Kupası
|BJK İnönü
|1-0
|Bobo
|26.04.2007
|Türkiye Kupası
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-1
|Nobre (BJK), Tümer Metin (FB)
|05.05.2007
|Süper Lig
|BJK İnönü
|0-1
|Kezman
|05.08.2007
|TFF Süper Kupa
|Köln Rhein Energie
|1-2
|Bobo (BJK), Deivid, Kezman (FB)
|03.11.2007
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-2
|Bobo (BJK), Deivid, Semih Şentürk (FB)
|29.03.2008
|Süper Lig
|BJK İnönü
|1-2
|Serdar Özkan (BJK), Alex (2) (FB)
|29.11.2008
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-2
|Nobre (BJK), Selçuk Şahin, Güiza (FB)
|03.05.2009
|Süper Lig
|BJK İnönü
|1-2
|Holosko (BJK), Güiza, Semih Şentürk (FB)
|13.05.2009
|Türkiye Kupası
|İzmir Atatürk
|4-2
|Yusuf Şimşek, Bobo (2), Holosko (BJK), Güiza, Alex (FB)
|02.08.2009
|TFF Süper Kupa
|Atatürk Olimpiyat
|0-2
|Alex (2)
|21.11.2009
|Süper Lig
|BJK İnönü
|3-0
|Fink, Bobo, Uğur İnceman
|18.04.2010
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|0-1
|Alex
|19.09.2010
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-1
|Guti (BJK), Niang (FB)
|20.02.2011
|Süper Lig
|BJK İnönü
|2-4
|Ekrem Dağ, İbrahim Toraman (BJK), Necip Uysal (kk), Alex (3) (FB)
|27.10.2011
|Süper Lig
|BJK İnönü
|2-2
|Simao, Almeida (BJK), Alex, Cristian (FB)
|05.02.2012
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|0-2
|Yobo, Sow
|29.04.2012
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|1-2
|Egemen Korkmaz (BJK), Stoch, Egemen Korkmaz (kk) (FB)
|03.05.2012
|Süper Lig
|BJK İnönü
|1-0
|Almeida
|07.10.2012
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|0-3
|Sow, Gökhan Gönül (2)
|03.03.2013
|Süper Lig
|BJK İnönü
|3-2
|Kuyt (kk), Niang, Olcay Şahan (BJK), Sow (2) (FB)
|30.11.2013
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|3-3
|Olcay Şahan, Almeida (2) (BJK), Emenike, Sow, Kuyt (FB)
|20.04.2014
|Süper Lig
|Atatürk Olimpiyat
|1-1
|Sow (FB), Motta (BJK)
|02.11.2014
|Süper Lig
|Atatürk Olimpiyat
|0-2
|Emenike, Sow
|22.03.2015
|Süper Lig
|FB Şükrü Saracoğlu
|0-1
|Sow
|27.09.2015
|Süper Lig
|Atatürk Olimpiyat
|3-2
|Gomez (2), Kjaer (kk) (BJK), Tosic (kk), Van Persie (FB)
|29.02.2016
|Süper Lig
|Ülker
|0-2
|Volkan Şen, Nani
|03.12.2016
|Süper Lig
|Ülker
|0-0
|-
|05.02.2017
|Türkiye Kupası
|Vodafone Park
|0-1
|Van Persie (FB)
|07.05.2017
|Süper Lig
|Vodafone Park
|1-1
|Aboubakar (BJK), Marcelo (kk) (FB)
|23.09.2017
|Süper Lig
|Ülker
|1-2
|Giuliano, Janssen (FB), Babel (BJK)
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:36
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
Yorum
UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
-
Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
-
Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
Derbide golleri yabancılar atıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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