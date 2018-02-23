''F.Bahçe 1 puana üzülmez''

FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen sonucunu herkesin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini SABAH'a yorumladı:



Süper Lig'de yine tansiyonu yüksek, kritik bir derbi bizi bekliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından bu maç ne ifade ediyor?



Bu maç sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi değil, Galatasaray ile Başakşehir'i de çok yakından ilgilendiriyor. Bu akşam Galatasaray maçını bitirmiş olacak. Kazandığı takdirde Fenerbahçe'den 3, Beşiktaş'tan 6 puan önde olacak. Başakşehir'i biraz daha az ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin galibiyeti dışındaki her sonuç, Başakşehir'in işine gelecektir. O da pazartesi akşamı zaten Gençlerbirliği maçını kazanmak isteyecek. Salı günü hepimiz önümüzü daha rahat görme şansını bulacağız. Vodafone Park'taki skor, oyun ve oluşacak puan durumu çok önemli. Kaldı ki bir hafta önce oynanan Kasımpaşa- Galatasaray maçı da Fenerbahçe için stratejiyi değiştirdi. Fenerbahçe tabii ki kazanmak isteyecek ancak bir puanla dönerse çok üzülmez. Beşiktaş için bu geçerli değil. Geçen hafta Konyaspor karşısında yaşanan 2 puanlık kayıptan sonra Fenerbahçe'yi yenmek zorunda ki tekrar şampiyon adayı olsun. Şampiyonluk yüzdesini artırsın.