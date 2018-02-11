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    11 Şubat 2018, Pazar
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    'dan dalya

    Fernandao'dan dalya
    Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu , Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda Süper Lig'de 'dalya' diyecek. Sambacı, bugüne kadar ligde 99 maça çıkarken, 50 kez (maç başına 0.5 gol) fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak 'gol kralı' olmuştu. Alex de Souza'dan sonra bu onuru yaşayan ikinci yabancı unvanını elde eden Jose, 'de ise 51 lig maçında 18 golde (maç başına 0.3) kaldı. Fernandao bu sezon omzundaki sakatlık nedeniyle sadece 6 Süper Lig maçında oynayabilirken, 1 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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