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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Başımız sağolsun

    Başımız sağolsun
    'de düşen helikopterimizde şehit olan iki kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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