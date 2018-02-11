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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Başakşehir - | CANLI

    Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI

    Spor Toto 'in 21. haftasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede rakibinin 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerek zirveye yaklaşmak istiyor. Eksikleri olan Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında kazanarak zirvede yalnız kalmanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için ayrıntılar haberimizde...

    Fenerbahçe, Spor Toto 'de bu akşam lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Son iki haftada ve 'yle berabere kalarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk yarışında iddiasını kuvvetlendirmek istiyor. Kritik maçtan çıkacak sonuç iki takım ve ligin seyri açısından büyük önem taşıyor. galip gelirse rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Mağlup olursa fark 8'e yükselecek.

    HAKEM: Halil Umut Meler

    SAAT: 19.00

    STAT: İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

    İŞTE İLK 11'LER

    Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Chedjou, Attamah, Clicy, Mahmut, İrfan Can, Visca, , , Adebayor.

    Fenerbahçe: , Isla, Neustadter, Neto, , Dirar, , Josef, Aatif, Giuliano, Fernandao.

    Karşılaşma öncesi Kanarya, 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım... Süper Lig'de son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisarspor karşısında (0-1) alan sarı-lacivertliler, sonraki 13 maçından 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı. Kanarya, dahil 19 maçtır kaybetmiyor. ise evinde 31 haftadır mağlubiyet görmedi. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 3-2 kazanmıştı.

    3 EKSİK, 2 SINIRDA!
    Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Skrtel, Janssen ve İsmail, forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali ve ise bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya maçında cezalı olacaklar.

    EN ZORLANDIĞI DEPLASMAN
    Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son dış saha galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra Başakşehir'in sahasında oynanan 5 müsabakanın 4'ünü Boz Baykuşlar kazandı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:33
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