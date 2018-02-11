Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Son iki haftada Trabzonspor ve Gençlerbirliği'yle berabere kalarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk yarışında iddiasını kuvvetlendirmek istiyor. Kritik maçtan çıkacak sonuç iki takım ve ligin seyri açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe galip gelirse rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Mağlup olursa fark 8'e yükselecek.

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

STAT: İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı



İŞTE İLK 11'LER



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Chedjou, Attamah, Clicy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gökhan İnler, Arda Turan, Adebayor.



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Fernandao.





Karşılaşma öncesi Kanarya, 13 haftayla bu sezon en uzun yenilmezlik serisine sahip takım... Süper Lig'de son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisarspor karşısında (0-1) alan sarı-lacivertliler, sonraki 13 maçından 7 galibiyet, 6 beraberlikle ayrıldı. Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası dahil 19 maçtır kaybetmiyor. Medipol Başakşehir ise evinde 31 haftadır mağlubiyet görmedi. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 3-2 kazanmıştı.

3 EKSİK, 2 SINIRDA!

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Skrtel, Janssen ve İsmail, forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali ve Soldado ise bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Alanyaspor maçında cezalı olacaklar.

EN ZORLANDIĞI DEPLASMAN

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki son dış saha galibiyetini 27 Kasım 2010'da 1-0'lık skorla aldı. Daha sonra Başakşehir'in sahasında oynanan 5 müsabakanın 4'ünü Boz Baykuşlar kazandı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.