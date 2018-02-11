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    11 Şubat 2018, Pazar
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    U14’ler Aslan’ı evinde avladı: 2-1

    U14’ler Aslan’ı evinde avladı: 2-1
    ELİT U14 Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarılacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 17. ve 65. dakikalarda Melih Bostan attı. Puanını 42'ye yükselten Fenerbahçe U14 Takımı liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe U16 Takımı ise Galatasaray'a 1-0 yenildi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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