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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Giuliano kulübede

    Giuliano kulübede
    Omzundaki ağrıları azalan Giuliano Victor de Paula, maç kadrosuna dahil edildi. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı maestroyu, Aykut Kocaman'ın riske atmayarak yedek soyundurması bekleniyor. Gidişata göre Giuliano ikinci yarıda forma giyebilir. 'DİKKATLİ OL' UYARISI
    Doktorlar, sambacıya ikili mücadelelerde 'dikkatli ol' uyarısı yaptı. Kanarya'da Elif Elmas, , Oğuz Kaan, , Şener de kulübede şans bekleyecekler.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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