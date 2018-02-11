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    11 Şubat 2018, Pazar
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    ’yu kesip Kane’i keşfettim

    Soldado’yu kesip Kane’i keşfettim
    TOTTENHAM'IN eski menajeri Tim Sherwood, İngiltere'yi golleriyle kasıp kavuran Harry Kane'i ilk kez oynattığı dönemde, taraftarların Roberto 'yu oynatmadığı için kendisini eleştirdiğini söyledi. Baskılara rağmen Kane'i oynattığını belirten Sherwood, "Soldado, 30 milyon euro'luk bir futbolcuydu ve rekor transferimizdi. Bunu umursamadım ve Kane'i oynattım. İlk 3 maçında gol attı. Buna rağmen taraftarlar Soldado diye bağırıyordu" dedi
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
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