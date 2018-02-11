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    11 Şubat 2018, Pazar
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    için iddiası

    Fenerbahçe için Ganso iddiası
    Brezilyalı basını Sevilla'da şansı bulamayan Ganso ile aralarında Fenerbahçe ve 'ın da olduğu 10 takımın ilgilendiğini iddia etti. 28 yaşındaki sambacının menajeri Guiseppe Dioguardi, 'nun oynamak istediğini belirterek, "Ancak Sevilla 1.5 sene önce onun için 9.5 milyon euro ödedi. 3.5 yıllık sözleşmesi var ve senede 1.8 milyon euro kazanıor. Bunları düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:32
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