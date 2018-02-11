Aatıf mı, Valbuena mı?
İlk 11’i büyük ölçüde belirleyen Aykut Kocaman, sol kanat için tercihi bugün yapacak. İbre Chahehouche’dan yana
ALPER GİZLİ GOLCÜ
Hücum hattının sağında Dirar, forvette Fernandao, arkasında Alper Potuk konumlanacak. Teknik direktör Aykut Kocaman sol kanatta ise Aatıf ile Valbuena arasında bir seçim
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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