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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Aatıf mı, Valbuena mı?

    Aatıf mı, Valbuena mı?

    İlk 11’i büyük ölçüde belirleyen , sol kanat için tercihi bugün yapacak. İbre Chahehouche’dan yana

    Kanarya'da ilk 11 bir mevki dışında belli oldu. Kalede kaptan olacak. Savunma hattının sağında Isla, solunda Hasan Ali yer alacak. Göbekte ise iyileşen Neto, Neustadter'e eşlik edecek. , Neto'nun dönüşüyle gerçek yerine geçerek, Josef ile birlikte ön liberoda görev yapacak.

    ALPER GİZLİ GOLCÜ
    Hücum hattının sağında Dirar, forvette Fernandao, arkasında Alper Potuk konumlanacak. Teknik direktör sol kanatta ise Aatıf ile Valbuena arasında bir seçim
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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