Gözler Yıldırım’da
F.Bahçe’de Divan Kurulu bugün toplanacak. Başkan, Acıbadem ile imzalanan sponsorlukla ilgili soruları yanıtlayacak
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da yapılacak toplantıda denetleme kurullarının raporlarıyla ilgili değerlendirmede bulunulacak. Ayrıca dikkatler başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Başkan, Acıbadem ile geçen hafta imzalanan sponsorluk anlaşmasının içeriğiyle ilgili bilgiler verecek.
Ali Koç da konuşabilir
Başkan adayı Ali Koç'un da Divan Kurulu'nda açıklamalar yapabileceği bildirildi. Öte yandan toplantıda 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket verilecek.
Ali Koç da konuşabilir
Başkan adayı Ali Koç'un da Divan Kurulu'nda açıklamalar yapabileceği bildirildi. Öte yandan toplantıda 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket verilecek.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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