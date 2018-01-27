Gözler Yıldırım’da

F.Bahçe’de Divan Kurulu bugün toplanacak. Başkan, Acıbadem ile imzalanan sponsorlukla ilgili soruları yanıtlayacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da yapılacak toplantıda denetleme kurullarının raporlarıyla ilgili değerlendirmede bulunulacak. Ayrıca dikkatler başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Başkan, Acıbadem ile geçen hafta imzalanan sponsorluk anlaşmasının içeriğiyle ilgili bilgiler verecek.



Ali Koç da konuşabilir

Başkan adayı Ali Koç'un da Divan Kurulu'nda açıklamalar yapabileceği bildirildi. Öte yandan toplantıda 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket verilecek.